Scaramanzia a parte, quando potremo dire di aver vinto lo scudetto? La data precisa

Il Napoli sta correndo veloce verso lo scudetto, ma quando sarà matematico? Ecco la data precisa in cui scatterà la festa azzurra.

Al di là della scaramanzia, in casa Napoli sta crescendo giornata dopo giornata la convinzione che i giochi per la vittoria dello scudetto sembrano essere fatti.

Gli azzurri, che domani affronteranno il Sassuolo a Reggio Emilia nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A, stanno andando ad un ritmo impressionante e nessuno sembra essere capace di fermarli. Anche i tifosi del Napoli stanno cercando di tenere a freno il proprio entusiasmo con enorme difficoltà e le parole di Stanislav Lobotka rendono il compito ancora più difficile.

Scudetto al Napoli: le parole di Lobotka fanno impazzire i tifosi

Al termine della Serie A mancano ancora 16 giornate e ci sono tanti punti a disposizione, ma la corsa del Napoli verso lo scudetto appare inarrestabile. Fin qui gli azzurri si sono dimostrati ingiocabili e completamente superiori alle avversarie, con ben 15 punti accumulati sull’Inter seconda in classifica. Per quanto sta facendo vedere in questa stagione, il Napoli merita di essere al primo posto con un tale vantaggio ed anche all’interno della squadra la convinzione che questo sia l’anno giusto per festeggiare è in grande crescita. A conferma di ciò, sono le parole rilasciate nelle ultime ore da Stanislav Lobotka.

Intervistato da Il Mattino, il centrocampista slovacco ha affermato come abbia la sensazione che le squadre alle loro spalle stiano già pensando ad un piazzamento alla prossima Champions League. Per Lobotka, le dirette concorrenti del Napoli si sono arrese e sanno che lo scudetto ha ormai preso la strada da Napoli, con il giocatore che poi ha cercato di aggiustare il tiro affermando come questa sia più una sua speranza. Le parole di Lobotka, però, hanno fatto impazzire i tifosi e suonano quasi come una vera e propria sentenza.

I tifosi azzurri continuano a tenere fede alla propria scaramanzia, ma è chiaro che la voglia di esultare è tanta e ci si chiede quando il Napoli sarà campione d’Italia. A tal proposito, è stata svelata la data precisa in cui si verificherà il lieto evento e tutto grazie ad uno studio.

Uno studio svela quando il Napoli vincerà lo scudetto: spunta la data precisa

Quando è che il Napoli vincerà lo scudetto? E’ la domanda che si stanno chiedendo eccitati i tifosi azzurri che vedono il tricolore sempre più vicino. A rispondere ci ha pensato il Corriere del Mezzogiorno che nell’edizione odierna ha fatto sapere che gli azzurri festeggeranno il titolo il 30 aprile nel derby contro la Salernitana, in programma alla trentaduesima giornata.

A rivelare la data precisa, come riportato dal noto quotidiano, è stato uno studio statistico del professor Giancarlo Ragozini, ordinario di statistica sociale dell’Università Federico II e facente parte del dipartimento di scienze politiche che ha organizzato il tutto assieme al suo team formato da altre tre persone ovvero Lucio Palazzo, Roberto Rondinelli e Pietro Sabbatino. Com’era lecito aspettarsi, tutti i membri del team sono tifosi del Napoli e sperano che il loro accurato studio risulti alla fine azzeccato.