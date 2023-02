Dopo una lunga ed estenuante pausa, la competizione più attesa della stagione, la Champions League, è finalmente tornata ed è entrata nella sua fase clou: la fase ad eliminazione diretta.

In vista del doppio confronto che vedrà il Napoli di Luciano Spalletti confrontarsi contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, campioni uscenti dell’Europa League, alcuni calciatori hanno espresso le loro sensazioni sul cammino europeo degli azzurri.

Le grandi prestazioni fornite fino ad oggi spingono i tifosi partenopei, e non solo, a guardare con molta fiducia alla campagna europea. La squadra di Spalletti, inoltre, ha superato brillantemente i raggruppamenti di Champions, chiudendo al primo posto del proprio girone davanti ad una big del calcio mondiale come il Liverpool di Jurgen Klopp.

Il Napoli si prepara alla doppia sfida: vietato sottovalutare l’Eintracht.

Quando dall’urna di Nyon Napoli ed Eintrancht Francoforte sono state messe l’una di fronte all’altra tutto il mondo partenopeo ha tirato un sospiro di sollievo per aver evitato un avversario molto pericoloso come il Paris Saint Germain. Nonostante i nomi e la risonanza della squadra tedesca non siano sulla carta al livello dei Les Parisiens, però, la banda di Spalletti non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Le formazioni teutoniche, infatti, sono da sempre ostiche perché organizzate e ciniche. L’Eintracht, inoltre, si è laureato campione in Europa League la scorsa stagione superando avversari sulla carta blasonati come Barcellona e West Ham.

Anche il presidente De Laurentiis, intervistato recentemente dalla Bild, ha messo in guardia i suoi predicando attenzione in vista del doppio confronto. Quella di questa stagione potrebbe essere la grande occasione per il Napoli di superare lo scoglio degli ottavi di finale di Champions League, ostacolo mai valicato dalla compagine partenopea. Le ottime e convincenti prestazioni nel girone, inoltre, spingono il Napoli a non porsi limiti e ad affrontare il torneo con la forza necessaria di chi vuole stupire e arrivare il più lontano possibile.

Napoli e il cammino in Champions League: i pronostici degli ex calciatori

L’attesa per il ritorno in campo, in ambito europeo, della spettacolare squadra di Spalletti sta diventando spasmodica, non solo tra i sostenitori di fede azzurra. Anche alcuni ex calciatori, infatti, hanno voluto pronosticare fin dove può spingersi questo Napoli in Champions League. Si tratta di Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola che, insieme a Daniele Adani, formano il quartetto della BoboTV.

Proprio l’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha chiesto ai suoi colleghi dei pareri sul cammino del Napoli. I tre si sono mostrati molto fiduciosi sul cammino degli azzurri pronosticando un cammino molto soddisfacente. L’ex talento barese, Antonio Cassano, ha previsto per il Napoli almeno le semifinali, ecco un estratto delle sue parole alla BoboTV: “Ci sono squadre più forti, ma se tu mi chiedi dove può arrivare, io dico minimo semifinale. Tanti potrebbero avere difficoltà. Una fra PSG e Bayern va fuori, una fra Liverpool e Real va fuori. Il Napoli se la può giocare anche con il City o con il Bayern. Poi se gli altri fanno tre gol, sono più bravi“. Bobo Vieri si è allineato sulle parole di Cassano, mentre Nicola Ventola è stato un po’ più criptico affermando che la squadra di Spalletti può giocarsela con chiunque e che, dunque, potrebbe vincere la Champions così come uscire già agli ottavi contro l’Eintracht. Nel finale, però, si è lasciato andare ad un pronostico che ha del clamoroso: “Ho sognato la finale: è Napoli-Tottenham“.