Juventus, splendida notizia per Allegri dopo il pareggio in Europa League

La Juventus ha pareggiato per 1-1 contro il Nantes, ma Allegri può comunque sorridere: è arrivata una bella notizia.

I bianconeri non sono riusciti a battere la formazione francese dopo l’iniziale vantaggio, ma per l’allenatore c’è comunque qualcosa per cui essere soddisfatto.

Rammarico per la Juventus: i bianconeri hanno pareggiato il match d’andata contro il Nantes al debutto in Europa League. La formazione di Allegri è passata in vantaggio grazie al gol di Vlahovic nato da una bella azione corale che ha coinvolto anche Di Maria e Chiesa, ma ha subito la rete dell’1-1 al 60′ da Blas. In pieno recupero c’è anche stato un episodio molto controverso con il rigore non assegnato dal VAR per quello che sembrava essere un evidente fallo di mano all’interno dell’area dei francesi. Nonostante ciò, l’allenatore juventino può sorridere: c’è una bella notizia per lui.

Juventus, pareggio amaro, ma Allegri può sorridere

C’è sicuramente tanta amarezza in casa Juve in seguito al pareggio con il Nantes. I bianconeri, infatti, hanno dovuto fare i conti con la sfortuna (clamorosa sequenza traversa-riga-palo del tiro di Chiesa) e con l’episodio arbitrale molto dubbio citato in precedenza. Al termine della gara, Massimiliano Allegri si è anche lasciato andare ad un durissimo sfogo (diventato subito virale) durante l’intervista con Sky Sport.

Ora, però, la Juventus dovrà tornare a pensare al campionato. Il prossimo avversario sarà lo Spezia: i liguri stanno attraversando un momento molto complicato e sono in piena lotta per evitare la retrocessione. Di conseguenza, potrebbe essere una partita con molte insidie. Intanto, però, c’è una bella notizia per Allegri e i tifosi juventini: Danilo ha confermato di essere molto vicino al rinnovo di contratto.

Il brasiliano è sempre più leader di questa squadra e, in assenza di Bonucci, sta indossando la fascia da capitano. Dopo il match con il Nantes ha parlato del suo prolungamento di contratto: “Siamo vicini, manca ancora qualcosa, ma è secondario ora. È volontà mia e del club, ma ora pensiamo a far punti in campo”.

La notizia era nell’aria da giorni ormai, ma ha trovato una conferma molto esplicita. Con queste dichiarazioni, Danilo ha dimostrato di essere una colonna di questa Juve: la sua priorità, ora, è quella di raccogliere punti in campionato, poi si penserà al contratto.

1-1 con il Nantes: in Francia serve la vittoria

L’inizio del match con il Nantes è stato decisamente promettente per la Juventus, che è passata in vantaggio grazie al gol di Vlahovic dopo 13 minuti concretizzando così il dominio territoriale messo in mostra fino a quel punto. Tuttavia, al 60′ è arrivata la doccia gelata con il pareggio firmato da Blas: i bianconeri non sono riusciti a tornare avanti nel punteggio e, di conseguenza, in Francia servirà una vittoria per passare il turno.

Il match di ritorno si giocherà giovedì prossimo alle 18:45: entrambe le formazioni cercheranno di vincere per passare il turno e accedere così agli ottavi di finale di Europa League. Prima, però, la squadra di Allegri dovrà pensare alla partita di domenica contro lo Spezia.