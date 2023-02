Inter, Mkhitaryan: “Se dovesse accadere…”, sognare non costa nulla

Il calciatore dell’Inter è sicuro della forza della squadra nerazzurra: le sue parole esaltano la tifoseria.

Mancano poche ore e il Napoli scenderà in campo per affrontare il Sassuolo in una sfida che si preannuncia scoppiettante dal punto di vista dello spettacolo. Si affronteranno due squadre che storicamente hanno sempre mostrato un grande calcio.

All’andata non ci fu partita: il Napoli vinse in maniera netta per quattro reti a zero. Storicamente tuttavia le gare del Mapei Stadium sono sempre state più complicate da affrontare per gli azzurri i quali non sbancano lo stadio emiliano dallo scorso 2019. Troppo tempo, ma oggi la squadra di Spalletti sembra avere possibilità concrete di vincere e di allungare ancora di più sulla seconda classificata Inter.

E proprio un giocatore dell’Inter dice la sua sull’attuale corsa Scudetto che, numeri alla mano, sembra già dominata dal Napoli. Ma, come ben si sa, nel calcio tutto può accadere e Henrikh Mkhitaryan è sicuro della possibilità che la sua squadra possa acciuffare i ragazzi di Spalletti.

Corsa Scudetto, Mkhitaryan: “Proveremo a ridurre il gap”

L’armeno, che ormai viene considerato da mister Simone Inzaghi come un titolare fisso, sogna in grande, a tal punto da preconizzare un’apertura della corsa al titolo. Il Napoli è avanti di 15 punti, ma il nerazzurro è convinto che un miracolo possa capitare a favore della sua Inter. In una intervista a DAZN, l’ex Roma è sembrato sicuro dei propri mezzi e della sua squadra che sarà impegnata prossimamente al Meazza contro l’Udinese.

“Sogno di vincere il ventesimo scudetto con l’Inter e prometto che, se dovesse accadere, canterò una canzone di Al Bano. A inizio anno ci sono stati momenti di confronto nello spogliatoio, ma siamo una famiglia e tutto può succedere. Mancano ancora tante partite al termine del campionato, lotteremo sempre perché tutto è possibile”. Queste le parole del fantasista armeno che fanno leggermente discutere proprio perché, secondo il punto di vista dei tifosi napoletani, l‘Inter ha già perso l’occasione di tenere il passo degli azzurri a Genova contro una Sampdoria in perenne difficoltà che quest’anno rischia di scivolare in Serie B.

Per questo, anche qualora i partenopei dovessero crollare nelle prossime gare, risulta difficile ipotizzare una corsa Scudetto riaperta. Ma, come ben si sa, sognare non costa nulla e le parole di Mkhitaryan lo dimostrano esaltando non poco i tifosi nerazzurri.