Napoli, il gesto di Simeone ed Osimhen è da applausi: hanno un cuore grande

Gesto meraviglioso da parte di Simeone e di Osimhen, con i due giocatori che hanno dimostrato di avere un cuore grande.

Il Napoli è stato protagonista fin qui di un percorso davvero straordinario, con gli azzurri che sono primi in classifica con pieno merito e con lo scudetto che è sempre più vicino con il passare delle giornate.

La squadra di Spalletti, però, non dovrà abbassare la guardia e giocare le prossime partite con la stessa concentrazione e la stessa voglia mostrate fin qui. Tuttavia, l’allenatore azzurro per le prossime partite dovrà fare a meno di un giocatore come Giacomo Raspadori, con l’attaccante che ha subito un infortunio che lo terrà fuori dai campi da gioco per un bel po’.

Brutto infortunio per Raspadori: ecco quanto dovrà star fuori

Con il ritorno della Champions League, il Napoli è atteso da qui a Marzo da un tour de force molto importante con 7 partite nel giro di un mese fino alla prossima sosta per le nazionali. Ed in vista di questo tour de force non arrivano belle notizie per Luciano Spalletti che nella giornata di vigilia della sfida contro il Sassuolo ha perso per infortunio Giacomo Raspadori. Il giocatore classe 2000 ha subito una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra ed i tempi di recupero sono molto lunghi, con l’attaccante che si perderà svariate partite.

Il Napoli non ha intenzione di forzare un suo rientro prima del completo recupero e ciò significa che Raspadori dovrà star fuori almeno 30-40 giorni. Una brutta tegola per Spalletti che dunque non potrà contare sull’ex Sassuolo durante questo tour de force e lo riavrà a disposizione solamente dopo la sosta per la sfida del 2 Aprile contro il Milan. Brutta notizia anche per Roberto Mancini e l’Italia, con il ct che non avrà l’attaccante azzurro a disposizione per l’importante sfida contro l’Inghilterra del 23 Marzo, valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo e in programma proprio a Napoli, e per quella contro Malta.

Momento davvero sfortunato per Raspadori che soffrirà molto per non poter aiutare i compagni come invece avrebbe voluto. E’, però, in questi momenti che si vede la forza del gruppo e quando hanno saputo dell’infortunio del loro compagno, Osimhen e Simeone si sono resi protagonisti di un gesto davvero da applausi.

Infortunio Raspadori: il gesto di Osimhen e Simeone non passa inosservato

Niente trasferta a Reggio Emilia, dunque, per Raspadori che dovrà ora tifare i compagni dal divano di casa sua. L’attaccante ha voluto salutare personalmente la squadra prima della partenza, con il classe 2000 che in questo modo ha ringraziato i compagni per averlo rincuorato con tanti messaggi dopo aver saputo del suo grave infortunio. Ci sono stati, però, due giocatori che si sono spinti oltre un semplice messaggio, ovvero Osimhen e Simeone, autori di un gesto che non è passato di certo inosservato.

Prima della partenza per Reggio Emilia, come riportato da Il Mattino nella sua edizione odierna, i due giocatori hanno abbracciato in maniera calorosa il proprio compagno, provando a rincuorarlo e a fargli sentire tutto il loro affetto. Un gesto da applausi e che vale molto più delle parole, con il Napoli che ancora una volta ha dimostrato di essere un gruppo affiatato ed unito, dove non conta il singolo e non c’è spazio per gli egoismi.