Osimhen, “la storia è cambiata”: importanti novità sul suo futuro

Victor Osimhen, “la storia è cambiata”, cos’è successo proprio negli ultimi giorni. Vediamo più nel dettaglio le vicende che riguardano il numero 9 del Napoli.

Il centravanti del Napoli è già al centro di tantissime voci di calciomercato per via della sua stagione d’oro fin qui disputata, per lui però ci sono importanti novità sul futuro, un esperto di mercato si è esposto in merito: ecco cosa ha dichiarato.

La corsa scudetto continua ed il Napoli, forte di un enorme vantaggio acquisito ai danni dell’Inter seconda e più in generale di tutte le rivali, si prepara ad affrontare con spirito più leggero le prossime gare. I campani stanno letteralmente dominando la Serie A grazie ad un gioco spumeggiante e una condizione psicofisica perfetta, merito del sapiente lavoro della società, del tecnico Luciano Spalletti e anche di interpreti di assoluto livello che stanno già attirando l’interesse di diversi club di tutta Europa.

Napoli, in estate è atteso l’assalto ai big

Come inevitabile che sia la grande stagione del Napoli sta mettendo in risalto diversi giovani talenti, tanto che per alcuni di essi sembra ormai certa la corte questa estate di alcuni dei top club di tutta Europa. Negli ultimi anni la crisi economica della Serie A ed in generale del calcio italiano ha obbligato tutte le squadre, anche quelle di vertice, a dover cedere le proprie stelle all’estero, soprattutto in caso di offerte stellari.

Il Napoli, grazie anche al modello economico creato da Aurelio De Laurentiis, sembra al momento non aver di certo bisogno di fare cessioni di spicco, ma sembra inevitabile che in caso di offerte irrinunciabili alcuni dei calciatori di maggior rilievo della rosa a disposizione di mister Spalletti potrebbero salutare: tra questi c’è ovviamente Kvicha Kvaratskhelia sul quale si è espresso l’esperto di mercato Emanuele Cammaroto.

Parlando del talento georginao ex Dinamo Batumi Cammaroto è stato abbastanza chiaro: “Piace al Real Madrid ma resterà al Napoli“. Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato infatti, i discorsi con l’entourage di Kvaratskhelia per l’adeguamento contrattuale sono già iniziati ed è dunque lecito attendersi una permanenza almeno per un altro anno. Cammaroto ha poi parlato anche dell’altro grande uomo mercato: Victor Osimhen.

Cammaroto sicuro: “La storia è cambiata”

Victor Osimhen è senza ombra di dubbio uno dei calciatori che attraggono più interesse all’interno della rosa del Napoli. Il nigeriano è al momento il capocannoniere della Serie A con 17 reti e la sue caratteristiche tecniche, grande fisicità mista ad atletismo e rapidità, fanno di lui prototipo perfetto del centravanti moderno. I suoi 24 anni d’età lo rendono inoltre di grande prospettiva e ancor più appetibile: per questo le parole di Cammaroto su di lui sono fondamentali.

L’esperto di mercato, nel suo editoriale su napolimagazine, ha spiegato quelle che sono le intenzioni di De Laurentiis: “Su Osimhen la storia è cambiata e De Laurentiis non farà sconti. Si parte da 150 milioni, chi ha il portafogli gonfio può farsi avanti ma non un’unghia in meno”.

Il presidente del Napoli, sempre stando a Cammaroto, è inoltre disponibile a concedere un piccolo strappo alla regola per l’adeguamento contrattuale dello stesso Osimhen, tutto con lo scopo di tenerlo a Campania almeno un altro anno. Prima c’è però il presente e sia la società che l’attaccante ex Lille hanno un solo obiettivo in testa: vincere lo scudetto.