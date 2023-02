Juventus, si è sentito chiaramente: episodio terribile per i tifosi

Juventus, dobbiamo dire a questo punto che è tutto inequivocabile: episodio tremendo per tutti i tifosi bianconeri.

Dopo il pareggio in Europa League contro il Nantes spunta un incredibile retroscena testimoniato dai video di alcuni tifosi, il coro si è sentito chiaramente e le parole lasciano pochi dubbi: episodio tremendo per la tifoseria della Juventus.

Il ritorno delle Coppe Europee ha segnato tra le altre cose anche l’esordio in Europa League per la Juventus di Massimiliano Allegri, retrocessa prima della sosta Mondiale a causa del terzo posto ottenuto nel girone di Champions. La sfida d’andata contro i francesi del Nantes era un momento estremamente importante per il momento dei bianconeri, ma il risultato finale, seguito anche da diverse polemiche arbitrali, lascia insoddisfatti sia squadra che tifosi.

Juve, un pari che fa male: al ritorno obbligatorio vincere

Il fatto di giocare in casa all’Allianz Stadium contro un avversario sulla carta più debole obbligava la Juventus non solo a vincere, ma a fornire una prestazione convincente e a portare a casa un risultatoche rendesse il ritorno molto più in discesa. Il campo ha però inflitto un’amara verità alla truppa di Allegri, fermata sul pareggio per 1-1 e obbligata ora ad andare in Francia con l’obbligo di vincere.

La cocente delusione dell’eliminazione in Champions ai gironi per mano di Benfica e PSG è ancora una ferita aperta per il club di Torino, il quale ora deve obbligatoriamente fornire una prestazione di spessore in Europa League, evitando ad ogni costo brutte figure in campo sportivo che si andrebbero a sommare con la già difficile situazione in campo giuridico che sta vivendo la dirigenza.

In attesa del risultato del ricorso fatto al Collegio di Garanzia del CONI per la penalizzazione di 15 punti, comminata alla Juventus nell’ambito del processo per le plusvalenze fittizie, i bianconeri si preparano anche a capire quali saranno gli sviluppi per le questioni legate al falso in bilancio e alla cosiddetta ‘manovra stipendi’.

Tutte questioni che portano un danno d’immagine al club e che non fanno piacere ai tifosi. Proprio i supporter bianconeri si sono trovati, durante la gara contro il Nantes, a dover ‘subire’ lo sfottò dei francesi: un coro che non è passato inosservato.

Juve, il coro dei tifosi del Nantes è inaspettato: ecco cosa cantavano

Una società come la Juventus, vista la sua grande importanza in ambito italiano ed europeo, gode inevitabilmente di un risalto mediatico molto grande e qualsiasi notizia sul suo conto, ancor più se negativa come le recenti vicissitudini giudiziarie, fanno in pochissimo tempo il giro del Mondo, arrivando oltre i confini nazionali e portando anche a scene come quella di ieri.

I tifosi del Nantes, incoraggiati anche dal risultato sorprendentemente positivo che la squadra gialloverde stava portando a casa, hanno quindi deciso di intonare un coro di sfottò nei confronti della tifoseria della Juventus padrone di casa: un semplice ma efficace “Serie B, Serie B“.

« Serie B, Serie B, Serie B… » La Juventus a un message. #JUVFCN pic.twitter.com/PYa4atBC8Q — Alexis Vergereau (@Alexis_Vrg) February 16, 2023

Il motivo dietro questo curioso avvenimento è chiaramente legato alle già citate questioni giudiziarie evidentemente ben note anche oltre le Alpi. Per i supporter della Juventus si è trattato chiaramente di un momento molto poco felice, soprattutto se si addiziona anche il risultato del campo, e starà ora alla squadra riuscire a cancellarlo con una prestazione degna di nota nella sfida di ritorno.