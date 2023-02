Calciomercato Napoli, tre gioiellini: Giuntoli regala gioie ai tifosi

Tre gioiellini, il Napoli continua a muoversi in chiave calciomercato con Giuntoli pronto a regalare felicità ai tifosi azzurri.

Sono tanti i calciatori nel mirino dei due club che potrebbero cambiare maglia nelle future sessioni di mercato. Possibile, dunque, che altri calciatori ripercorrano il viaggio compiuto dall’attaccante azzurro Giacomo Raspadori.

La società neroverde è tra le eccellenza tra le italiane nella valorizzazione dei giovani calciatori. Il sistema sostenibile del Sassuolo, infatti, gli ha permesso di diventare una realtà stabile e consolidata in Serie A. La struttura impostata dalla dirigenza, inoltre, garantisce il necessario ricambio generazionale nonostante le tante cessioni volte a mantenere in attivo i conti del club.

Raspadori ha aperto la via ma potrebbe non essere l’ultimo

Sassuolo e Napoli sono due dei club italiani più in saluta per quanto riguarda il lato economico. Entrambe le società, infatti, per raggiungere i propri obiettivi sportivi hanno optato per un’economia sostenibile senza drogare ulteriormente un sistema già scricchiolante. Non è un caso che, infatti, nell’ultimo lustro le due squadre abbiano fatto passi da gigante nella competitività sul campo e sul mercato. Nonostante ciò, però, le due squadre non hanno spesso portato avanti trattative tra di loro e i calciatori che hanno svestito la maglia di uno dei due club per vestire quella dell’altro sono, dunque, pochissimi. Giacomo Raspadori è, fino ad ora, l’unico ad aver compiuto il grande salto passando direttamente dal Sassuolo al Napoli.

L’acquisto del giovane canterano neroverde rientra all’interno di una programmazione a lungo termine che punta a mantenere il Napoli ad altissimi livelli anche nel futuro prossimo. I calciatori ad aver compiuto il percorso inverso, invece, sono solo due. Si tratta di due difensori: Vlad Chiriches e Paolo Cannavaro, entrambi passati dal vecchio San Paolo al Mapei Stadium.

Asse di mercato anche per il futuro: il Napoli osserva i gioiellini neroverdi

I pochi precedenti di trattative tra Sassuolo e Napoli potrebbero presto aumentare. Sono diversi, infatti, i calciatori degli emiliani che potrebbero presto indossare la maglia azzurra del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i partenopei avrebbero messo gli occhi su tre calciatori in forza al Sassuolo. Tra i nomi sul taccuino di Giuntoli c’è in cima quello di Davide Frattesi, centrocampista conteso da altre big come Roma e Juventus.

La trattativa per il centrocampista classe ’99 non si preannuncia semplice ma ADL e Giuntoli vorrebbero sfruttare i buoni rapporti per portare a casa uno dei talenti più ambiti in Italia. Oltre all’ex Empoli, inoltre, agli azzurri interesserebbero altri due calciatori neroverdi. Si tratta di Armand Laurienté, esterno offensivo francese classe ’98, e Nedim Bajrami, fantasista appena giunto in Emilia dall’Empoli ma nel mirino del Napoli già da qualche tempo. Le valutazioni dei calciatori sono piuttosto alte e, per questo, una fumata bianca resta tutt’altro che scontata.