Nonostante quasi tutti gli interpreti del Napoli di Spalletti stiano disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative iniziali, c’è chi va in controtendenza e in una recente intervista non ha menzionato uno dei protagonisti azzurri.

La squadra di Spalletti viaggia a ritmi altissimi e serrati e, in attesa del doppio confronto di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, sarà ospite al Mapei Stadium per la sfida contro il Sassuolo di Dionisi.

Uno dei grandi ex avversari della squadra partenopea ha recentemente parlato del lavoro svolto da tutte le figure che ruotano intorno all’universo azzurro. L’ex Juventus, infatti, ha dato grandi meriti a dirigenza, tecnico e ambiente compiendo, però, un’omissione abbastanza clamorosa su uno degli uomini più in vista del Napoli.

Si cerca una vittoria con il Sassuolo per arrivare al meglio al confronto Champions

I partenopei si apprestano ad iniziare una settimana parecchio importante per il prosieguo della propria stagione. Venerdì 17 febbraio, infatti, scenderanno in campo contro un redivivo Sassuolo. I neroverdi sembrano essere usciti dalla piccola crisi che stavano attraversando e, dopo aver battuto Milan e Atalanta, contro il Napoli proveranno ad ottenere il quinto risultato utile consecutivo. Per la sfida di Reggio Emilia il tecnico azzurro dovrà, però, fare a meno di uno degli uomini più attesi: Giacomo Raspadori.

L’attaccante campione d’Europa con la nazionale è cresciuto tra le fila neroverdi e, dopo averne indossato anche la fascia da capitano, nel corso dell’ultima estate ha lasciato casa per accasarsi al Napoli. Per far ritorno in quello che fino a qualche mese fa era il “suo” stadio, però, dovrà attendere il prossimo incrocio tra i due club. Durante la seduta d’allenamento, infatti, Raspadori ha rimediato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop dovrebbe essere di circa 40 giorni, con la speranza di rivederlo nel big match contro il Milan in programma allo Stadio Maradona il 2 aprile.

L’omissione lascia senza parole: ex Juventus attira le critiche

La stagione del Napoli non sta affatto passando inosservata e da parte degli avversari, presenti e passati, arrivano approvazioni e complimenti. Un grande ex Juventus, infatti, ha recentemente parlato dei partenopei non lesinando complimenti a Giuntoli, De Laurentiis, ma soprattutto, a Luciano Spalletti. Si tratta di Gianluigi Buffon, grandissimo fuoriclasse tra i pali, leggenda della Juventus.

Durante la lunga intervista concessa a La Stampa, Buffon ha voluto elogiare il Napoli ammettendo che anche lui, all’inizio della stagione, non si sarebbe aspettato questo straordinario rendimento. Nell’intervista, inoltre, il portiere oggi al Parma ha parlato dei suoi colleghi, elogiando quelli che lo hanno impressionato. Ecco le sue parole: “Da parecchio non si vedeva un livello così alto. In B Caprile è la migliore espressione, in A ce ne sono tanti bravi: Audero, Falcone, Provedel che si conferma a un livello superiore, Carnesecchi che al debutto in categoria lascia percepire un talento cristallino, Vicario che per il secondo anno sta facendo qualcosa fuori dal comune“.

Buffon ha menzionato quasi tutti i portieri italiani dal miglior rendimento in questa stagione commettendo, però, uno scivolone. L’ex portiere dell’Italia, infatti, nella sua lista non ha menzionato Alex Meret, tra i protagonisti assoluti della stagione azzurra. Le parole di Buffon, dunque, potrebbero ben presto attirare le critiche dei tifosi del Napoli, pronti a difendere e ribadire il talento del loro portiere.