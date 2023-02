Simeone, il retroscena inedito: cosa fanno i tifosi con lui

A Sky Sports UK, Giovanni Simeone ha rivelato un retroscena inedito sul rapporto tra lui ed i tifosi: ecco cosa succede quando li incontra.

La storia d’amore tra il Napoli e i giocatori argentini è una di quelle che dureranno per sempre grazie all’intramontabile leggenda di Diego Armando Maradona.

Dopo il Pibe de Oro, molti altri argentini hanno vestito la maglia azzurra, affascinati da quello che era riuscito a fare il loro mito all’ombra del Vesuvio e cercando di ripetere le sue gesta. Tuttavia, fino ad oggi, nessuno è riuscito a vincere lo scudetto e Giovanni Simeone potrebbe essere il secondo argentino dopo Maradona a portare a casa il tricolore in maglia azzurra, con l’attaccante che si sta facendo ben volere dalla tifoseria e le sue parole a Sky Sports UK non faranno che accrescere il bene e la stima dei tifosi.

Simeone lancia il Napoli: “Possiamo giocarcela con chiunque”

Sebbene non porta spesso dal primo minuto, Giovanni Simeone si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa da Luciano Spalletti. L’attaccante argentino ha disputato 18 partite in questa stagione ed ha collezionato 8 gol ed 8 assist, di cui 4 in Champions League. Il Cholito ha dimostrato di poter essere utile alla causa e continuando su questa strada è certo che il Napoli eserciterà il riscatto dal Verona a fine stagione, con l’argentino che vuole restare in azzurro. Gli azzurri vogliono lo scudetto a tutti i costi ed in Champions League hanno grandi ambizioni, con Simeone che ha confermato ciò in un’intervista rilasciata a Sky Sports UK.

Simeone ha dichiarato di tenere a mente gli insegnamenti di suo padre Diego Simeone riguardo la vittoria dello scudetto, affermando di pensare solo partita dopo partita, con la squadra che deve scendere concentrata in ogni gara per portare a casa i tre punti. Riguardo la Champions League, invece, il Cholito non ha dubbi sul fatto che il Napoli sia una mina vagante: “Sento che possiamo giocare contro qualsiasi club, pronti a giocare contro chiunque” – ha ammesso sicuro – “Poi è difficile dire se vincerai o meno. Ma noi siamo pronti, la Champions è davvero importante. Voglio esserci ancora a giugno”.

Parole importanti di Simeone che certamente faranno piacere ai tifosi azzurri che pure nutrono grandi speranze in Champions League per quanto visto fin qui. Nel corso della sua intervista, l’attaccante argentino ha anche rivelato un retroscena inedito che riguarda il rapporto tra lui, la tifoseria e Napoli.

Simeone e il retroscena sui tifosi: parole al miele dell’argentino

Giocare per il Napoli è sempre un’esperienza unica per il modo in cui la città vive e respira di calcio e lo è ancora di più per un giocatore argentino come Giovanni Simeone. Nell’intervista rilasciata a Sky Sports UK, l’attaccante azzurro ha dichiarato come essere un argentino a Napoli sia fantastico, poiché il club rappresenta la storia d’Italia e soprattutto la storia di Diego Armando Maradona. E riguardo al suo essere argentino, Simeone ha rivelato un retroscena davvero simpatico sui tifosi.

Il Cholito ha infatti rivelato come tutti i tifosi azzurri vogliono parlare con lui per via di Maradona e del suo essere argentino, e la cosa gli fa tanto piacere. Simeone ha sottolineato come napoletani ed argentini siano molto simili riguardo al modo di vivere il calcio e al modo di parlare, e questo lo fa sentire come se fosse a casa. Parole davvero belle quelle dell’attaccante argentino non solo sul Napoli, dunque, ma anche sulla città, con tutti i tifosi azzurri che di certo le avranno apprezzate tantissimo.