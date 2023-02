In pochi hanno notato quello che è successo, la notizia riguarda Kvaratskhelia e la sua fidanzata. Vediamo di cosa si tratta.

Khvicha Kvaratskhelia ancora una volta è riuscito a prendersi tutte le luci della ribalta, unitamente al compagno di squadra Victor Osimhen. In Sassuolo-Napoli il dinamico duo ha abbattuto già nel primo tempo la resistenza dei pur fieri ed organizzati neroverdi emiliani.

Un gol ciascuno già nel primo tempo, con altre giocate da spellarsi le mani a fare da contorno al perentorio 2-0 imposto dagli azzurri a Reggio Emilia ha regalato un’altra giornata fantastica ai milioni di tifosi partenopei, che per Kvaratskhelia e compagni stravedono.

Prova ne è l’invasione di supporter giunti in Emilia-Romagna da ogni parte d’Italia, e principalmente dal Nord e dal Centro. Sassuolo-Napoli sembrava in realtà un Napoli-Sassuolo, tanto era folta la presenza di sostenitori azzurri.

I soliti Kvaratskhelia e Osimhen, andati in gol in quest’ordine in Sassuolo-Napoli, hanno ottenuto per la ventesima volta in campionato i 3 punti in palio. Ed il primo posto è sempre più saldo tra le mani della squadra allenata da mister Luciano Spalletti.

Kvaratskhelia, dopo Sassuolo-Napoli la fidanzata lo celebre così

Se è diventata una costante l’assistere a delle giocate pazzesche da parte di Kvaratskhelia, cosa avvenuta pure in Sassuolo-Napoli, lo è pure il vedere in che modo il talento originario della Georgia riceve un attestato di stima e di ammirazione da parte della sua compagna.

La bella Nitsa Tavadze infatti non ha mancato di regalare al proprio amato un bel pensiero a mezzo social. Era avvenuto di recente dopo il gol segnato da “Kvara” in Napoli-Cremonese del 12 febbraio 2023, giorno in cui il numero 77 azzurro ha tra l’altro compiuto 22 anni.

Nitsa questa volta ha atteso la fine di Sassuolo-Napoli per mostrare a tutti come ha pensato di porre sugli scudi il proprio amato. E la sua storia social ha totalizzato migliaia e migliaia di visualizzazioni.

La dedica a Kvara su Instagram: non tutti l’hanno notato

C’è un fotomontaggio in cui l’attaccante dell’Europa Orientale compare in due distinte pose. Si tratta di altrettante esultanze dopo un gol segnato. Sullo sfondo si intravedono chiaramente anche lo stadio Maradona e lo stemma sociale del Napoli. E sulla base c’è il manto erboso, che il fortissimo Kvicha brucia con i suoi scatti brucianti.

Proprio come avvenuto al 12′ della partita vinta con merito contro il Sassuolo e nella quale il georgiano ha preso palla qualche metro dopo la linea di centrocampo.

Corsa, dribbling su due avversari e piatto destro chirurgico a battere Consigli, con la palla che è rotolata inesorabilmente nell’angolo basso alla destra del portiere di casa. Ma Nitsa in cuor suo già sapeva che il suo Kvicha avrebbe fatto gol anche questa volta.

Il suo ‘gesto’ su Instagram è arrivato al termine della partita e forse non tutti l’hanno notato, proprio perché non tutti i tifosi del Napoli hanno un account Instagram. E, in tanti, non seguono ancora sui social la fidanzata del georgiano che ha usato i suoi canali personali per condividere questa gioia.