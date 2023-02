Tifosi del Napoli senza parole per la notizia arrivata su Victor Osimhen al termine della sfida vinta 2-0 contro il Sassuolo.

Altra grande prova e settima vittoria consecutiva per il Napoli che ha battuto 2-0 a Reggio Emilia il Sassuolo nell’anticipo che ha aperto la ventitreesima giornata di Serie A.

Grazie a questo successo, gli azzurri si portano momentaneamente a +18 sull’Inter e possono ora pensare alla sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Ancora una volta, il successo è stato firmato dal terribile due composto da Kvaratskhelia, autore di una rete fenomenale, e Osimhen. L’attaccante nigeriano continua a volare nella classifica marcatori e grazie a questa rete ha firmato un nuovo record.

Un Osimhen da record: il nigeriano nella storia della Serie A

Questo Napoli è davvero inarrestabile e contro il Sassuolo è arrivata l’ennesima prova di forza da parte degli azzurri che si sono imposti 2-0 senza mai soffrire troppo. La squadra di Spalletti continua a correre rapidamente verso lo scudetto e i trascinatori sono sempre e soltanto loro due: Kvaratskhelia ed Osimhen. Il georgiano ha segnato una rete fantastica, dando ancora una volta prova del suo estro, mentre il nigeriano continua a lasciare il vuoto fra sé e gli altri giocatori nella classifica marcatori. Sono ora 18 i gol segnati da Osimhen in questo campionato e quello di ieri è valso l’ennesimo record dell’attaccante nigeriano che entra di diritto nella storia della Serie A.

Contro il Sassuolo, Osimhen è andato a segno per la settima partita consecutiva e, secondo quanto riportato da OptaPaolo, è il primo giocatore del Napoli a riuscirci in Serie A nell’era dei tre punti. Un record importante che si aggiunge a quello collezionato pochi giorni fa dopo la doppietta contro lo Spezia che permise ad Osimhen di diventare il quarto giocatore nella storia azzurra a segnare 16 gol nelle prime ventuno giornate di campionato. La stagione è ancora molto lunga ed Osimhen vorrà di certo continuare a mettere a segno gol pesanti non solo per i record, ma anche per portare il Napoli a festeggiare qualcosa di importante.

Oltre al nuovo record firmato con questo gol, per Osimhen è arrivata anche un’altra notizia che ha lasciato senza parole i tifosi del Napoli e riguarda la classifica per la Scarpa d’Oro.

Classifica Scarpa d’Oro, Osimhen inarrestabile: superato anche Kane!

Se in Serie A, Osimhen sta dominando la classifica marcatori, per quanto riguarda la classifica per la Scarpa d’Oro l’attaccante nigeriano sta proseguendo la scalata verso le primissime posizioni. La doppietta contro lo Spezia ed il gol contro la Cremonese avevano permesso all’attaccante azzurro di portarsi in quarta posizione staccando in maniera netta Enner Valencia, ma dopo il gol contro il Sassuolo è arrivato un altro sorpasso.

Grazie alla rete contro i neroverdi, Osimhen ha infatti scavalcato Harry Kane del Tottenham al terzo posto, portandosi a quota 36 punti, mentre l’inglese è fermo a 34 punti (il Tottenham deve ancora giocare ndr.). L’attaccante nigeriano ha dunque conquistato il podio ed ora mette nel mirino la seconda piazza occupata da Pellegrino del Bodo/Glimt, fermo a 37,5 punti. Lontanissimo, invece, Erling Haaland del Manchester City che ha collezionato 50 punti grazie ai suoi 25 gol.

La preoccupazione per il problema muscolare

E’ uscito dal campo dolorante, Victor Osimhen, nella gara contro il Sassuolo. I tifosi del Napoli, inevitabilmente, si sono preoccupati per le sue condizioni. Ma ha pensato lo stesso attaccante nigeriano a chiarire la situazione tramite Twitter: “Niente di tutto questo, fratello mio. Sto bene al cento per cento”. Questa la sua risposta ad un tifoso preoccupato per le sue condizioni.