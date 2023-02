“Non è facile”, Kvaratskhelia: vero e proprio incubo

Khvicha Kvaratskhelia è l’assoluto protagonista della straordinaria stagione del Napoli che sta dominando in lungo e in largo. Il georgiano è passato da sconosciuto a talento osservato e temuto.

Al momento dell’annuncio come nuovo acquisto del Napoli in pochi si sarebbero aspettati che Kvaratskhelia potesse avere un rendimento così alto alla sua prima esperienza in uno dei primi cinque campionati europei.

Le sue prestazioni altisonanti stanno permettendo al Napoli di volare in Serie A e di credere sempre più concretamente alla conquista del terzo Scudetto della sua storia. La squadra di Luciano Spalletti, inoltre, grazie allo spumeggiante gioco mostrato potrebbe recitare un ruolo da protagonista anche in una competizione molto difficile come la Champions League.

Napoli all’esame Eintracht: gli azzurri cercano i primi quarti di finale

La partita contro l’Eintracht Francoforte valida per gli ottavi di finale di Champions League ha tutte le carte in regola di essere uno dei crocevia di questa stagione dei partenopei. Il Napoli si presenta a questo doppio confronto con i favori del pronostico ma la squadra di Spalletti non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’avversario, soprattutto in una competizione come la Champions. Passare il turno contro i tedeschi, inoltre, renderebbe la stagione degli azzurri ancora più magica. Il Napoli, infatti, nei suoi cammini in Champions League non si è mai spinto oltre gli ottavi di finale.

Un eventuale passaggio del turno permetterebbe alla squadra azzurra di sognare in grande e, con il vantaggio più che considerevole accumulato in campionato, il focus potrebbe essere dirottato principalmente sulla competizione europea. Luciano Spalletti proverà a catechizzare i suoi per mantenere alta la concentrazione e scrivere un’altra pagina della storia partenopea.

L’avversario teme Kvaratskhelia: pronte le contromisure

Il prossimo avversario europeo del Napoli, l’Eintracht Francoforte, si sta già preparando al difficile impegno europeo. I tedeschi, in vista dei 180 minuti, sono pronti a dar battaglia agli azzurri. Di recente, il tecnico dei teutonici, Oliver Glasner, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del Napoli e di uno dei pericoli principali per la sua squadra: Khvicha Kvaratskhelia.

Il tecnico dell’Eintracht teme molto le qualità del georgiano che, per sua stessa ammissione, fino a qualche tempo fa nemmeno conosceva. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Non lo conoscevo. Mi ha sorpreso che un giovane georgiano abbia così tante qualità e si sia imposto così velocemente in Serie A, non è facile. Resta largo e poi ha un dribbling all’interno, calcia di destro e sinistro. È importante che non lasciamo da soli i nostri esterni e li sosteniamo, per poter controllarne le qualità“.