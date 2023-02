Dal Napoli alla Juventus: l’indiscrezione è un incubo per i tifosi

Indiscrezione da brividi per i tifosi del Napoli: il passaggio alla Juventus sta diventando un argomento molto caldo.

Gli azzurri stanno vivendo un’annata trionfale, ma c’è già preoccupazione per quello che potrebbe succedere al termine della stagione.

Il Napoli non si ferma più: gli uomini di Spalletti hanno vinto anche contro il Sassuolo grazie alle perle di Kvaratskhelia e Osimhen. I due attaccanti azzurri stanno vivendo un momento di forma impressionante che permette alla squadra di volare in classifica, ma ora è il momento di pensare anche alla Champions League. Gli ottavi di finale sono vicinissimi: la doppia sfida contro l’Eintracht sarà un passaggio importantissimo della stagione.

Intanto, però, ci sono voci insistenti che agitano la tifoseria: è coinvolta la Juventus.

Dal Napoli alla Juventus: i tifosi azzurri tremano

Come anticipato, il Napoli volgerà ora le proprie attenzioni verso la Champions League. Gli azzurri affronteranno l’Eintracht Francoforte agli ottavi di finale: i tedeschi hanno vinto l’ultima edizione dell’Europa League e sono una squadra temibile grazie ad alcune individualità interessanti. Tuttavia, l’avversario è decisamente alla portata per la formazione di Spalletti, che sogna di raggiungere i quarti per continuare a sognare in grande.

Nel frattempo, però, alcune voci agitano la tifoseria napoletana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il DS Cristiano Giuntoli, grande protagonista della sessione di mercato che ha rivoluzionato la squadra, sarebbe finito nel mirino della Juventus. I bianconeri starebbero valutando di ingaggiarlo per sostituire o affiancare l’attuale direttore Federico Cherubini.

Il nome di Giuntoli è già stato accostato alla Juve nei mesi scorsi, precisamente quando il CDA ha rassegnato le dimissioni. Molto dipenderà dalla strategia che i bianconeri vorranno adottare: spesso, dopo un cambio di presidenza e gestione, vengono apportati cambiamenti all’interno della dirigenza. Ad ogni modo, oggi è prematuro dare per certo l’addio di Cherubini, anche se il quotidiano sportivo riporta altre due possibili piste oltre a quella del DS del Napoli.

Non solo Giuntoli: altri due nomi caldi per la Juventus

In attesa di capire quello che sarà il futuro di Federico Cherubini, la Juventus si starebbe già guardando intorno per cercare un nuovo direttore sportivo. Oltre al già citato Cristiano Giuntoli, ci sarebbero altre due piste: la prima porta a Giovanni Manna (responsabile dell’Under 23 bianconera), mentre la seconda è a tinte rossonere, in quanto si tratta di Frederic Massara.

Anche il dirigente del Milan è già stato accostato alla Juve di recente, ma non sarebbe facile portarlo via da Milano. Secondo La Gazzetta dello Sport, il favorito fra i tre sarebbe Manna, che verrebbe così promosso in prima squadra, anche se ancora non è chiaro quello che sarà il destino di Cherubini. I prossimi mesi dovrebbero portare chiarezza, mentre i tifosi del Napoli si augurano che Giuntoli possa continuare a lavorare in azzurro.