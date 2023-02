Napoli, pessima notizia in vista della prossima partita di campionato: tifosi disperati

Dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo, per i tifosi partenopei bisogna registrare una brutta notizia per il match contro l’Empoli.

Dopo aver battuto domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese di Davide Ballardini, il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a vincere anche contro il Sassuolo guidato da Alessio Dionisi.

Venerdì sera, infatti, i partenopei hanno sconfitto il team neroverde al Mapei Stadium con le bellissime reti realizzate da Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Gli uomini di Luciano Spalletti, nonostante la gara di martedì prossimo di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte, hanno subito messo pressione al Sassuolo, il quale non riusciva a superare la propria trequarti.

Il gol di Kvaratskhelia, infatti, è arrivato al 12’, mentre quello di Victor Osimhen è stato segnato poco più della mezz’ora di gara. Tuttavia, il Sassuolo ha creato più di un’occasione (vedi il palo colpito da Laurienté), ma lo stesso Alessio Dionisi ha ammesso che il Napoli meritava di gran lunga di portare a casa i tre punti. Dopo il match del Mapei Stadium, gli azzurri sono quindi attesi dall’andata dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte, ma in queste ore i tifosi azzurri hanno ricevuto delle bruttissime notizie per la prossima trasferta di campionato.

Empoli-Napoli, vendita dei biglietti consentita solo ai residenti in Toscana

La Prefettura di Firenze, dopo la decisione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, ha infatti comunicato che la vendita dei biglietti per la gara di sabato prossimo del Castellani tra l’Empoli di Paolo Zanetti ed il Napoli di Luciano Spalletti è stata vietata a tutti i residenti delle province di: Napoli, Avellino, Caserta, Salerno e Benevento.

Il settore ospiti del Castellani, quindi, sarà chiuso per la gara di sabato prossimo. Ma bisogna segnalare anche un’altra restrizione, visto che è stato deciso che la vendita dei tagliandi per la gara tra l’Empoli ed il Napoli è stata limitata solo ai residenti della regione Toscana. Tuttavia, così come è successo venerdì sera al Mapei Stadium, si attendono tanti sostenitori del Napoli per il match contro la squadra di Zanetti.

In Toscana, di fatto, ci sono tantissimi tifosi del Napoli che sono redisenti in questa stagione sia per motivi di lavoro che familiari.

Napoli, le condizioni di Osimhen non preoccupano

Questi sostenitori della squadra di Luciano Spalletti sperano di vedere da vicino Victor Osimhen. Il nigeriano, nei minuti finali della gara contro il Sassuolo, è stato infatti costretto ad uscire per qualche problema fisico. Fortunatamente, secondo le prime indiscrezioni, per il centravanti azzurro non dovrebbe essere nulla di grave.