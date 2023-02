Calcio italiano in lutto: è morto l’ex allenatore

Altro grave lutto per tutto il calcio italiano: è venuto a mancare l’ex storico allenatore, aveva allenato anche Milan ed Inter.

Lo storico ex tecnico di tantissime squadre italiane tra Serie A e Serie B si è spento dopo una convalescenza in ospedale durata diverse settimane: tantissimi i ricordi delle sue ex squadre sul web.

Il calcio italiano non sta di certo vivendo un momento felice sotto diversi punti di vista. Uno dei principali motivi che stanno portando grande tristezza nel cuore e nell’animo dei tifosi di tutta Italia è la perdita di alcune delle figure di riferimento della storia calcisitca dello Stivale. Da Mihajlovic a Vialli passando per Sconcerti e più recentemente Mario Zurlini, le grandi firme del calcio italiano di un tempo che sono passate a miglior vita sono tante, l’ultimo è uno storico ex allenatore: Ilario Castagner.

Addio a Ilario Castagner: fu l’allenatore del Perugia dei miracoli

La tragica notizia riguardante Castagner è arrivata nella tardo pomeriggio di sabato e a comunicarlo ci ha pensato il figlio Federico tramite il suo account Facebook. Lo storico ex allenatore era ricoverato da settimane all’Ospedale Santa Maria della Misercordia ma purtroppo non ce l’ha fatta e si è spento all’età di 82 anni, con lui se ne vanno alcuni momenti storici del calcio italiano.

Quello di Ilario Castagner è un nome molto noto agli appsionati in Italia, non per la sua modesta carriera da calciatore, fu un attaccante che navigò principalmente nelle serie minori e si ritirò presto a soli 28 anni, ma per le sue imprese fatte da allenatore. L’ex tecnico nato in provincia di Treviso si è infatti reso protagonista di tantissimi momenti iconici: su tutti il ‘Perugia dei miracoli’.

Sulla panchina umbra Castagner conquistò la promozione in Serie A, ma soprattutto nella stagione 1978/79 scrisse un pezzo di storia. Quel Perugia arrivò sorprendentemente secondo in Serie A e lo fece senza mai perdere, cosa che non era mai successa in Italia. Castagner tra le altre cose allenò anche Lazio e Milan, con cui centrò la promozione in Serie A in entrambi i casi, e l’Inter, con cui ottenne un terzo posto e una semifinale di Coppa Campioni.

Morte Castagner: il cordoglio sul web

Ilario Castagner è stato uno di quei personaggi che ha quindi segnato momenti molto importanti per tanti club di tutta Italia. La morte dell’ex tecnico specialista in promozioni dalla Serie B alla Serie A ha ovviamente scosso tutto il panorama calcistico italiano il quale sul web ha quindi voluto ricordare un personaggio così importante.

Dall’Inter al Milan, passando per l’Udinese e la Lazio sono state tantissime le squadre che hanno voluto dedicare un tweet o un post per ricordare il tecnico e fare le condoglianze alla famiglia. Tra i tanti messaggi di cordoglio ovviamente anche quello del Perugia, società con cui come già detto Castagner ha scritto pagine a dir poco memorabili.

😢| CIAO GRANDE ILARIO!#ACPerugiaCalcio ricorda con grande affetto e commozione Ilario @Castagner venuto a mancare nella giornata odierna. Il ricordo del presidente #Santopadre 👉 https://t.co/sNIXWW2LYg pic.twitter.com/wWmqWwVViy — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) February 18, 2023

I grifoni, proprio mentre la notizia è diventata di dominio pubblico, hanno vinto il derby umbro contro la Ternana per 3-0, quasi come un saluto verso un uomo che ha reso Perugia grande, un uomo di grande spessore come è stato senza dubbio Ilario Castagner.