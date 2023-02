Inter, addio doloroso in vista: arriva la conferma in diretta

L’Inter starebbe valutando un addio molto doloroso al termine della stagione: lo conferma in diretta un ospite di TVPlay.

I nerazzurri potrebbero dire addio ad un giocatore importante: sarebbe un colpo duro per Simone Inzaghi.

L’Inter sta attraversando un momento altalenante. I nerazzurri non riescono a trovare continuità nei risultati, come testimoniato dal pareggio con la Sampdoria dopo la vittoria nel derby. Ora il secondo posto è a rischio e, per questo, la partita con l’Udinese sarò fondamentale: solo una vittoria spazzerebbe via timori e malumori. Subito dopo sarà il momento di pensare alla sfida di Champions contro il Porto: i quarti sono un traguardo che mancano dalla stagione 2010/2011. Nel frattempo, però, si ragiona anche sul futuro della rosa: un big potrebbe addire addio.

Inter, addio forzato? Arriva la conferma che i tifosi non volevano

Fin qui, l’Inter ha alternato momenti molto negativi ad altri decisamente positivi: la squadra di Inzaghi ha messo un trofeo in bacheca, ma ha 15 punti di distacco dal Napoli capolista. Ad ogni modo, i nerazzurri sono ancora in corsa per la Coppa Italia (la semifinale sarà contro la Juve) e disputeranno gli ottavi di Champions League con il Porto. C’è ancora molto in ballo dunque e la stagione è lunga: i prossimi mesi saranno decisivi su tutti i fronti.

Intanto, però, si pensa anche a quello che succederà al termine di questa annata. Ci sono diverse situazioni da chiarire riguardanti giocatori in scadenza o in prestito come, per esempio, Dzeko e Lukaku. Chi dirà sicuramente addio è Skriniar, che ha rifiutato il rinnovo per accettare la proposta del PSG. Potrebbero poi essere effettuati sacrifici sul mercato: secondo il noto giornalista Fabrizio Biasin, ci sono possibilità di vedere Brozovic lontano da Milano.

Il croato è stato uno dei grandi assenti durante questa stagione a causa di un infortunio che lo ha colpito prima della sosta Mondiale e ha avuto un altro stop a inizio gennaio. Contro l’Udinese dovrebbe tornare titolare, ma il suo futuro è incerto. Biasin, durante una diretta con TVPlay, ha affermato: “Ci sono concrete possibilità che Brozovic venga sacrificato sul mercato, penso la società ci stia ragionando. Non tanto per una questione di comportamento, ma perché l’Inter sta ragionando su un centrocampo che ha bisogno di un elemento muscolare in più”.

Secondo il giornalista, Calhanoglu e Asllani potrebbero prendere il posto del 77, mentre dal mercato potrebbe arrivare una mezzala fisica che possa completare il reparto insieme a Barella. Tuttavia, Biasin ha ricordato come l’Inter abbia giocato le partite migliori quando Brozovic e Calhanoglu hanno giocato insieme: “C’è una compattezza magari invisibile, ma sostanziale”.

Queste le caratteristiche del nuovo centrocampista: ecco il nome

Biasin ha parlato di un centrocampista fisico che potrebbe arrivare dal mercato in sostituzione a Brozovic, che potrebbe essere sacrificato sul mercato solo un anno dopo la firma sul rinnovo di contratto a cifre da top player. Ci sarebbe un nome in particolare nella lista dei desideri nerazzurra: Kessie.

“È sempre piaciuto all’Inter e ad Ausilio, poi le cose sono andate in un certo modo, è andato al Barcellona per tot soldi. Non credo ci sia la possibilità per uno scambio alla pari con Brozovic, ma la possibilità che si ragioni su uno scambio non è impossibile, magari con un conguaglio”: queste sono le parole pronunciate durante la diretta. Subito dopo, però, ha chiarito come non è certo che l’Inter punti proprio su Kessie, ma come stia cercando un centrocampista con quelle caratteristiche.