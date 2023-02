Juventus, pronto lo sgarbo al Napoli: colpo basso, mossa a sorpresa

La Juventus prepara lo sgarbo al Napoli capolista: pronto il colpo basso, mossa di calciomercato a sorpresa per i bianconeri.

La squadra di Max Allegri si prepara a muoversi questa estate sul calciatore già obiettivo di mercato degli azzurri di Luciano Spalletti: il colpo basso è pronto, ecco la mossa a sorpresa che potrebbe fare la Juventus.

La rivalità tra Juventus e Napoli, sebbene quest’anno per diverse ragioni di campo e non solo non c’è quasi mai stata, è sempre molto intensa e seguita sia quando si tratta di sfide legate al rettangolo verde, che quando invece si parla di duelli per questioni esterne al terreno di gioco. Bianconeri ed azzurri sono due squadre di grande spessore nella Serie A e questo rende anche le sfide di mercato sempre interessanti: in estate potrebbe essercene una grazie alla mossa a sorpresa dei piemontesi.

Juve, uno sguardo al futuro: i bianconeri studiano i piani per la rosa del domani

La Juventus si trova senza ombra di dubbio in in una situazione di totale incertezza circa quello che sarà il suo futuro. I bianconeri di mister Massimiliano Allegri sono ancora in attesa di capire quale sarà il futuro a livello giudiziario e, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, l’attenzione della dirigenza è su quali conseguenze ci saranno a seguito del processo sul falso in bilancio e la manovra stipendi.

Nel frattempo che la giustizia sportiva fa il suo corso c’è poi da confrontarsi con i risultati del campo. La Juve, dopo la sentenza che ha decretato i 15 punti di penalizzazione, è parsa altalenante tra buone prestazioni come quella contro l’Atalanta, chiusa con un pari, e partite decisamente rivedibili come quella di Monza, per Allegri sarà chiave trovare continuità per riuscire a garantirsi risultati che possano gettare una luce nuova sul futuro.

I bianconeri, che in campionato si trovano in una situazione di classifica decisamente complessa, dovranno puntare tutto su Coppa Italia ed Europa League per riuscire a centrare uno dei posti validi per le competizioni europee e poter agire sul mercato con maggiori possibilità. In attesa di capire il futuro la squadra mercato bianconera ha già in mente la strategia per l’estate: all’interno di questa potrebbe rientrare anche uno sgarbo al Napoli.

Juve-Napoli, sfida anche sul mercato: i bianconeri provano lo sgarbo

Il Napoli sta avendo un dominio chiaro in questa stagione di Serie A, ma già dal prossimo anno è lecito attendersi delle mosse da parte delle possibili contendenti per diminuire il gap dagli azzurri. Tra le compagini che di sicuro cercheranno di muoversi in questo senso c’è anche la Juventus, i bianconeri, come riportato da Tuttomervatoweb sembrano intenzionati ad aprire un progetto giovane e ‘Made in Italy’ nel quale può rientrare anche un obiettivo del Napoli: Davide Frattesi.

Sul centrocampista del Sassuolo ci sono gli occhi di mezza Serie A sin dalla scorsa estate grazie alle sue ottime prestazioni in maglia neroverde. Il classe 1999 piace sia ai bianconeri che agli azzurri che potrebbero quindi doversi sfidare tra qualche mese per riuscire ad acquisire Frattesi, in attesa di capire chi farà la prima mossa però resta un indizio: il prossimo calciomercato potrebbe essere scoppietante.