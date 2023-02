Napoli, notizia importantissima per Spalletti: non aspettava altro

Dopo la vittoria di venerdì del suo Napoli contro il Sassuolo, per Luciano Spalletti bisogna registrare un’importantissima notizia.

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo aver battuto venerdì scorso il Sassuolo di Alessio Dionisi, si sta preparando per la gara contro l’Eintracht di Francoforte. Martedì prossimo, infatti, gli azzurri sfideranno il club tedesco per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League.

Per i partenopei, di fatto, la gara contro l’Eintracht di Francoforte rappresenta una grande occasione, visto che non si sono mai qualificati per i quarti di finale della massima competizione europea per club. Anche se due sfide contro la squadra guidata da Oliver Glasner non saranno affatto facili per gli uomini di Luciano Spalletti.

L’Eintracht di Francoforte, oltre ad essere la detentrice dell’Europa League, sta disputando infatti un’ottima stagione. Le ‘Die Adler’, dopo aver battuto sabato 2-0 il Werder Brema, sono sesti in classifica a cinque punti dal Bayern Monaco capolista. Lo stesso Luciano Spalletti, nel post gara di ‘DAZN’, ha ribadito la forza del club tedesco: “Sono fortissimi perché ha calciatori velocissimi. Sono più abituati di noi a giocare nel dentro o fuori”. Tuttavia, in attesa della gara di martedì sera, per il tecnico toscano bisogna registrare delle ottime notizie.

Napoli, Victor Osimhen si è allenato con il resto del gruppo: i dettagli

Come quanto comunicato dallo stesso Napoli, tramite il consueto report da Castel Volturno, Victor Osimhen si è infatti allenato con il resto del gruppo. C’era molta attesa sulle condizioni del nigeriano, visto che era uscito nei minuti finali della gara del Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi per qualche problema fisico.

Victor Osimhen, al momento del cambio con Giovanni Simeone, si era toccato il muscolo della coscia destra, facendo preoccupare subito sia Luciano Spalletti che i tifosi azzurri. Ma, fortunatamente per tutta la piazza partenopea, l’ex Lille guiderà l’attacco del Napoli per l’importantissima sfida di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte.

Proprio per la gara contro i tedeschi, il tecnico toscano effettuerà tre cambi rispetto al successo contro il Sassuolo.

Eintracht Francoforte-Napoli, Spalletti farà tre cambi rispetto al match contro il Sassuolo

Come riportato dal quotidiano sportivo ‘Corriere dello Sport’, infatti, Mario Rui si riprenderà il posto sulla corsia sinistra a discapito di Mathias Olivera. A centrocampo, invece, Elmas farà posto a Piotr Zielinski. Mentre Lozano sostituirà Matteo Politano nel tridente d’attacco.