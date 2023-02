Serie A, cessione inaspettata per la big: “Prezzo altissimo”

In Serie A sarebbe imminente un cambiamento shock per una big: sul tavolo ci sono cifre elevatissime.

La Serie A sta attraversando un periodo complicato a livello economico. Il campionato italiano, un tempo considerato un punto d’arrivo da giocatori e allenatori, si sta trasformando in un torneo di transizione. Questa visione è stata fornita anche dai dirigenti stessi, che sempre più si ritrovano a trattare con i grandi società estere per le cessioni dei giocatori migliori in rosa.

È il caso di club importanti come Inter, Juventus o Napoli: calciatori come Hakimi, De Ligt o Koulibaly hanno lasciato l’Italia per trasferirsi in squadre potenti come PSG, Bayern Monaco o Chelsea. Inoltre, alcune società sono in difficoltà dal punto di vista finanziario: sono ben poche quelle che non devono fare i conti con grandi debiti con le banche. L’Inter è una di quelle con problemi maggiori: negli ultimi anni ha dovuto compiere sacrifici importanti sul mercato. Secondo il giornalista del Sole 24 Ore Carlo Festa, però, la situazione potrebbe cambiare: ai microfoni di TVPlay ha confermato che la famiglia Zhang potrebbe cedere il club.

“A differenza di altri proprietari Steven Zhang è effettivamente appassionato dell’Inter, però la situazione finanziaria è quella che sappiamo; quindi, a un certo punto, lui ha deciso o di tenere l’Inter o di cederla a un prezzo altissimo, però alla lunga le due cose non vanno d’accordo”: queste le parole di Serra che hanno confermato le voci riguardanti la cessione dell’Inter ad un fondo americano emerse negli ultimi giorni.

Secondo il giornalista, la famiglia Zhang potrebbe prendere una decisione definitiva entro la fine del campionato, ricordando anche come si stia avvicinando la scadenza del debito con Oaktree. Il processo non sarebbe già in fase avanzata, ma la possibilità di una cessione sarebbe sempre più crescente.

Intanto l’Inter torna a vincere: Udinese stesa 3-1

L’Inter torna alla vittoria dopo il pareggio amaro di Genova contro la Sampdoria. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 sull’Udinese grazie al rigore di Lukaku e alle reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez; inutile per i friulani il momentaneo 1-1 firmato da Lovric nel finale di primo tempo. Con questi 3 punti, dunque, è stato consolidato il secondo posto in classifica.

La squadra di Inzaghi si avvicina dunque al meglio al match d’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. Mercoledì a San Siro si giocherà dunque un passaggio importantissimo per la stagione interista: un buon cammino in Europa potrebbe riservare delle belle sorprese.