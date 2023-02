Eintracht Francoforte, Glasner non lo nasconde: arriva la “confessione” sul Napoli

Il match di Champions League fra Eintracht Francoforte e Napoli è ormai alle porte: l’allenatore dei tedeschi ha rivelato un dettaglio.

Il club tedesco si prepara ad affrontare gli azzurri: Oliver Glasner confessa un particolare in vista della partita.

Eintracht Francoforte-Napoli sarà la partita che darà il via agli ottavi di Champions League per gli azzurri. La formazione di Spalletti ha vinto il proprio girone davanti al Liverpool e affronterà i tedeschi, che hanno trionfato nell’ultima edizione dell’Europa League. La squadra di Glasner è reduce dal 2-0 rifilato al Werder Brema e vuole continuare a stupire in Europa: l’allenatore austriaco ne ha parlato in conferenza stampa rivelando un dettaglio sulla preparazione al match contro il Napoli.

Eintracht Francoforte, Glasner avvisa il Napoli

Le due squadre stanno vivendo un momento decisamente diverso: il Napoli sta dominando in Serie A con un vantaggio di 15 punti sull’Inter, mentre l’Eintracht Francoforte è sesto in Bundesliga con 38 punti raccolti in 21 partite. Ad ogni modo, la formazione di Glasner ha già dimostrato di poter essere un’avversaria ostica avendo eliminato Sporting e Marsiglia nel girone di Champions (secondo posto dietro al Tottenham).

Di conseguenza, i tedeschi stanno preparando con grande attenzione questo incontro: nonostante i pronostici siano tutti dalla parte degli azzurri, c’è la volontà di stupire e provare a compiere quella che sarebbe un’impresa. Di questa partita ha parlato l’allenatore austriaco in conferenza stampa dopo la vittoria sul Werder: “Sarà una grande serata contro una squadra forte. Abbiamo visto molte ore il Napoli ed abbiamo un’idea sulla carta. Vogliamo vincere”.

Glasner ha dunque rivelato di aver osservato a lungo la squadra di Spalletti: lui stesso, prima della partita di Bundesliga, aveva affermato di aver studiato il Napoli insieme allo staff aggiungendo però che non ne avrebbe parlato ai giocatori prima della sfida con il Werder. Lo scopo, ovviamente, era quello di mantenere l’attenzione sul delicato impegno di campionato per concentrarsi sulla Champions League in un secondo momento.

Il risultato ottenuto contro il Brema ha premiato l’idea dell’allenatore: il successo per 2-0, ottenuto grazie all’autorete di Friedl e al gol di Kolo Muani, ha permesso all’Eintracht di risollevarsi dopo la sconfitta pesante rimediata contro il Koln per 3-0. Ora però si pensa solo al Napoli: Glasner si aspetta una grande prova dai suoi giocatori.

Alla scoperta degli uomini di Glasner: mix di esperienza e freschezza

L’Eintracht Francoforte, negli ultimi anni, ha dimostrato di poter essere una vera e propria mina vagante in Europa. Inoltre, ha lanciato alcuni talenti che si sono trasferiti in top club come Jovic (ceduto al Real Madrid), Haller (oggi al Borussia Dortmund) o Kostic (Juventus). Oggi Glasner può puntare su calciatori esperti come Trapp, Gotze, Rode o Hasebe, ma anche su giovani molto interessanti come Lindstrom, N’Dicka e Kolo Muani. Il bomber francese è senza dubbio l’uomo più pericoloso dei suoi e ha trovato il gol anche contro il Werder.

I tedeschi sperano di disputare una grande partita per sorprendere il Napoli, anche se gli azzurri sono in uno stato di forma strepitoso. La squadra di Spalletti sa di avere a disposizione un’ottima occasione: arrivare ai quarti sarebbe un traguardo importantissimo che potrebbe dare la chance di raggiungere una storica semifinale.