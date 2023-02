Calciomercato Napoli, “Giuntoli aveva provato a…”: il colpo sfumato

Emerge un retroscena del tutto inaspettato che riguarda Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. La notizia ha del clamoroso perché…

La macchina azzurra del Napoli carbura in vista della trasferta di Champions League. Il prossimo martedì l’Eintracht Francoforte, una squadra che sta facendo benissimo in Bundesliga, cercherà di frenare la corsa degli azzurri che pare inarrestabile.

Spalletti vuole regalare al Napoli e a tutti i tifosi azzurri un obiettivo come quello del passaggio degli ottavi di Champions League che è sempre sfumato negli scorsi anni: raggiungerlo significa trasformare il Napoli in un’autentica corazzata che potrà dire la sua anche nei prossimi anni. Merito di questo momento magnifico va in larga parte all’impatto clamoroso e storicamente rilevante di Khvicha Kvratskhelia i cui numeri parlano da soli: Kvara ha infatti raggiunto, con la rete messa a segno venerdì al Mapei Stadium, la doppia cifra sia di reti che di assist.

Insomma, un capolavoro di mercato, ma c’è stato un momento in cui la permanenza del georgiano in Campania ha vacillato per un po’. Lo rivela un noto giornalista ed esperto di calciomercato sui social.

Napoli, senti Bargiggia: “Giuntoli ci aveva provato per Mudryk”

Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha svelato un succoso retroscena riguardante la figura di Mykhaylo Mudryk, centrocampista prelevato dal Chelsea per una cifra attorno ai 100 milioni di euro lo scorso gennaio. Mudryk, secondo il giornalista, era stato scelto dalla società azzurra per sostituire Kvaratskhelia.

Ebbene, il Napoli aveva intenzione di affondare il colpo per anticipare i Blues ben prima dell’inizio della sessione invernale di calciomercato, ovvero ad ottobre 2022. Bargiggia su Twitter rivela infatti che il ds azzurro aveva provato a trattare l’ucraino, ma alla fine non se ne fece nulla perché il valore all’epoca del ragazzo (50 milioni di euro) era considerato fin troppo alto.

“Curiosità di mercato sul Napoli: lo scorso ottobre Giuntoli aveva provato a trattare Mudryk con lo Shakhtar Donetsk per poi prenderlo in estate, lasciandolo un’altra stagione al suo club per poi portarlo a Napoli in vista della probabile cessione di Kvara tra 2 stagioni. La richiesta di 50 mln aveva comunque fermato qualsiasi trattativa prima che il giocatore finisse al Chelsea per 100 mln. Programmazione e idee chiare quelle del club di Aurelio De Laurentiis“. Questo il retroscena del giornalista che dimostra, anche se non ce n’è bisogno, quanto Giuntoli sia stato lungimirante sul talento ucraino ex Shakhtar.