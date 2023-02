Napoli, pioggia di soldi per Osimhen: è già tutto concordato

Arriva una pioggia di soldi per Osimhen: la notizia ha lasciato tutti senza parole. Cosa è appena spuntato fuori…

Martedì sarà una giornata importante per il Napoli di Luciano Spalletti, la squadra dovrà ddimostrare anche al pubblico europeo di essere diventata una formazione matura e pronta ai grandi palcoscenici, cosa che gli è sempre mancata nelle varie sfide europee degli ultimi anni.

Dopo una vittoria esaltante come quella del Mapei Stadium contro il Sassuolo in effetti la macchina azzurra sembra non avere limiti di sorta: contro l’Eintracht Francoforte si cercherà sin da subito di indirizzare la gara a proprio favore sfruttando magari il momento di forma di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, il cui talento è stato perfettamente messo in mostra nelle recenti prestazioni in campionato.

Oliver Glasner, tecnico dei tedeschi che tra l’altro ha vinto nettamente l’ultima partita di Bundesliga contro il Werder Brema, dovrà realmente sforzarsi per frenare l’irruenza dei due ragazzi azzurri. In special modo dovrà trovare la quadra tattica per ingabbiare quel Victor Osimhen che proprio in Germania, più precisamente a Wolfsburg, iniziò la sua avventura calcistica in Europa nella stagione 2017/2018.

Napoli, Osimhen e quel particolare bonus

I tifosi del Napoli durante le battute finali della partita di venerdì hanno tirato un sospiro di sollievo, Osimhen infatti chiese il cambio anzitempo per un problema muscolare. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi: l’ultimo report azzurro pubblicato stamane recita che il nigeriano “ha svolto intera seduta con la squadra“; dunque il numero 9 ha avuto solo un piccolo affaticamento muscolare dopo le comprensibili fatiche di Sassuolo ed è pronto ha guidare l’attacco azzurro come ha fatto magnificamente nelle ultime sette partite dove è andato a segno ben nove volte (in totale, comprendendo tutte le competizioni, il nigeriano ha segnato ben 19 reti).

Ma contro i tedeschi ci sarà un ulteriore motivo che caricherà il nigeriano. Infatti, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, nel caso dovesse raggiungere quota venti reti (suo record personale con la maglia azzurra), cosa altamente probabile visto il rendimento mostruoso del centravanti, scatterebbe il premio che gli ha riservato la società, ovvero un bonus di 130 mila euro.

Insomma, un motivo in più per trovare la rete nell’andata dell’ottavo di finale di Champions League e per aiutare i compagni durante la complicata trasferta di Francoforte, una delle partite più importanti dell’intera stagione.