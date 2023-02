Napoli, serio rischio per Spalletti: massima attenzione

Per la gara del suo Napoli contro l’Eintracht di Francoforte, Luciano Spalletti deve prestare attenzione su un suo giocatore in particolare.

Dopo aver battuto una settimana fa la Cremonese di Davide Ballardini, il Napoli ha sconfitto venerdì scorso anche il Sassuolo di Alessio Dionisi. Gli azzurri, infatti, hanno vinto il match del Mapei Stadium contro gli emiliani con le bellissime reti realizzate nella prima mezz’ora da Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Il Napoli, al netto di qualche occasione importante del Sassuolo (vedi il palo di Laurienté), ha sicuramente meritato il successo finale, visto che ha sfiorato più di una volta il terzo gol. Dopo il match contro i neroverdi, la squadra guidata da Luciano Spalletti è attesa ora dalla gara di martedì sera di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte.

Quella contro i tedeschi, sesti in Bundesliga con cinque punti di distacco dal Bayern Monaco capolista, rappresenta un’ottima occasione per il Napoli di battere un proprio record. Il team partenopeo, infatti, non è riuscito mai a qualificarsi per i quarti di finale della massima competizione europea per club. Anche per quest’ultimo aspetto, Luciano Spalletti dovrà prestare la massima attenzione per un caso in particolare.

Eintracht Francoforte-Napoli, Matteo Politano è l’unico diffidato tra gli azzurri

Il tecnico toscano, infatti, contro l’Eintracht dovrà cercare di ‘tutelare’ Matteo Politano per la gara di ritorno dello Stadio Diego Armando Maradona. L’attaccante esterno, di fatto, è l’unico giocatore tra le fila azzurre ad essere diffidato. Forse anche per questo sarà Hirving Lozano a scendere in campo dal primo minuto nel match di andata dell’ottavo di finale contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner.

Questo tra Politano e Lozano dovrebbe essere solo il primo dei tre cambi che Luciano Spalletti ha in mente di fare rispetto alla gara vinta venerdì scorso contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il tecnico toscano, molto probabilmente, schiererà Mario Rui sulla corsia sinistra al posto di Mathias Olivera. A centrocampo, invece, Piotr Zielinski riprenderà il suo posto a discapito di Eljif Elmas.

Tuttavia, oltre alla preoccupazione per il rischio squalifica che riguarda Matteo Politano, per Luciano Spalletti sono arrivate in queste ore delle ottime notizie.

Napoli, Victor Osimhen si è allenato con il resto del gruppo

Come comunicato dallo stesso Napoli, tramite il consueto report da Castel Volturno, Victor Osimhen si è infatti allenato con il resto del gruppo. Il centravanti nigeriano, dopo l’uscita nei minuti finali della gara di venerdì contro il Sassuolo per qualche acciacco fisico, stava facendo preoccupare i tifosi azzurri. Ma, fortunatamente, l’ex Lille guiderà l’attacco azzurro nel match contro l’Eintracht di Francoforte.