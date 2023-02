Napoli, l’annuncio di Benitez è da brividi: tifosi del Napoli senza parole

Rafael Benitez è tornato a parlare del Napoli: le sue parole hanno acceso i tifosi azzurri. Ecco quale argomento ha scatenato la reazione.

L’allenatore spagnolo ha commentato la stagione della formazione di Spalletti pronunciando una frase che ha infiammato il tifo napoletano.

Rafael Benitez è attualmente senza squadra: dopo l’esperienza poco fortunata sulla panchina dell’Everton, infatti, non ha trovato una nuova sfida. Il suo periodo con i Toffees è stato complicato sin dal principio dato il suo passato vincente con il Liverpool: dopo pochi mesi, è stato esonerato con la squadra che si trovava in una posizione molto complicata in classifica (il subentrante Lampard ha poi ottenuto una salvezza alquanto sofferta). È stato sicuramente più positivo il suo biennio al Napoli grazie a due trofei conquistati (Coppa Italia e Supercoppa): recentemente, lo spagnolo è tornato a parlare degli azzurri.

Benitez, le sue dichiarazioni accendono i tifosi del Napoli

Benitez ha guidato il Napoli fra il 2013 ed il 2015 ottenendo due trofei, ma la seconda stagione è stata abbastanza complicata. Anche per questo, ha scelto di lasciare gli azzurri (con cui aveva un opzione nel contratto per la terza stagione) per poi accettare la proposta del Real Madrid. L’avventura con i Blancos è stata tutt’altro che indimenticabile, mentre ha vissuto una bella esperienza con il Newcastle (che ha riportato in Premier League al primo tentativo).

Di recente, l’allenatore spagnolo ha rilasciato un’intervista al The Guardian in cui ha parlato di vari argomenti, tra cui la storica finale vinta in rimonta contro il Milan nel 2005, il Liverpool di Klopp e il Napoli. Degli azzurri ha parlato in ottica Champions League: la squadra di Spalletti affronterà l’Eintracht Frankfurt agli ottavi e, secondo Benitez, potrebbero esserci grandi sorprese.

L’ex allenatore azzurro ha affermato: “Mi piace il Napoli. La gente parla di Madrid, delle solite squadre. Ma il Napoli è fiducioso, gioca bene, forte in campionato, quindi non è una distrazione. Più progredisce e più crescerà. E perché no? Non sto dicendo che vinceranno, ma perché no?”. Benitez, dunque, crede che il Napoli possa puntare addirittura alla vittoria della Champions League anche grazie alla situazione molto tranquilla creatasi in campionato.

Prima però c’è l’Eintracht: Glasner tenta lo sgambetto

I tifosi del Napoli sognano grazie alle dichiarazioni di Benitez, ma gli azzurri dovranno prima affrontare l’Eintracht Frankfurt per avanzare nel percorso europeo. I tedeschi hanno vinto l’ultima Europa League e possono sicuramente essere considerati come un avversario ostico grazie a giocatori di talento come N’Dicka, Kolo Muani o Gotze. Glasner, parlando in conferenza stampa, ha affermato di voler vincere e di aver studiato a fondo la formazione di Spalletti.

Il Napoli parte da favorito grazie all’ottimo stato di forma che sta attraversando, ma le partite di Champions si giocano spesso sui dettagli e sull’attenzione: il doppio confronto con i tedeschi, dunque, si preannuncia come complicato e da non sottovalutare. Intanto, però, i tifosi sognano in grande e le parole di Benitez non fanno altro che alimentare l’entusiasmo.