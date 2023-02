Bologna, Soriano non trattiene le lacrime: il suo pensiero va a Mihajlovic

By

Bologna, Roberto Soriano non riesce a trattenere le lacrime: il suo primo pensiero nel post partita va a a Sinisa Mihajlovic.

La giornata di Serie A è iniziata con diversi risultati importanti per la classifica tra cui la vittoria del Bologna sul campo della Sampdoria. I rossoblu di mister Thiago Motta hanno portato a casa una partita molto importante che lascia ancor più tranquilli gli emiliani nella corsa salvezza e che soprattutto da un’altra pesante mazzata ai blucerchiati. Per il Bologna si tratta dell’ennesimo risultato positivo da dedicare ad una persona per loro speciale: Sinisa Mihajlovic.

Bologna, altra pesante vittoria: la dedica a Mihajlovic è commovente

Il Bologna è stata l’ultima squadra allenata da Sinisa Mihajlovic prima della tragica notizia della sua morte arrivata lo scorso dicembre. Tra il popolo rossoblu ed il tecnico serbo si era creato un rapporto estremamente intenso, un vero e proprio amore come se ne vedono sempre meno nel calcio di oggi. Quando fu ufficializzato il suo esonero i pareri negativi furono diversi, ma per gli emiliani, da un punto di vista sportivo, è stata una svolta in positivo.

Thiago Motta, l’uomo chiamato al difficile compito di sostituire quell’amatissimo tecnico, è riuscito a portare al Bologna quella continuità di risultati che nell’ultima fase della gestione Mihajlovic era venuta meno. Con l’ex Spezia in panchina il Bologna ha ottenuto 9 vittorie in 19 gare ufficiali spingendosi fino alla parte destra della classifica, un grande risultato certificato anche dai tre punti conquistati contro la Sampdoria.

La gara contro la Sampdoria, ricca di emozioni visto che le due squadre hanno rappresentato una parte importante della vita sportiva di Sinisa Mihajlovic, era molto importante per allontanare ulteriormente la zona retrocessione ed i rossoblu hanno centrato la vittoria, pur tra alcune difficoltà. Decisivo ai fini del risultato anche Roberto Soriano, autore del momentaneo 1-0, il quale nel post partita ha emozionato tutti con un ricordo di Mihajlovic.

Soriano in lacrime: il ricordo di Mihajlovic commuove tutti

Roberto Soriano è uno di quei calciatori che sotto la gestione di Mihajlovic ha visto un netto miglioramento delle proprie prestazioni e delle proprie statistiche. Il calciatore italiano, dopo un primo periodo d’oro sotto la guida del serbo, è però calato a livello di reti segnate arrivando ad un digiuno durato per oltre 700 giorni, l’ex Samp si è sbloccato proprio nella sfida contro i blucerchiati e nel post partita ha voluto ricordare il suo ex allenatore.

“Voglio pensare che questo gol sia arrivato anche grazie a Sinisa“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Soriano, scoppiato in lacrime prima di pronunicare queste parole al solo pensiero del mister serbo scomparso pochi mesi fa. Il momento, molto intenso e commovente, si è quindi aggiunto alle tantissime manifestazioni di affetto e stima nei confronti di Mihajlovic, un’ennesima occasione per ricordare e celebrare un grandissimo del calcio italiano.