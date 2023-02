Infortunio preoccupante: salta di sicuro Empoli-Napoli

Infortunio preoccupante per il calciatore, salterà di sicuro la sfida di campionato tra Empoli e Napoli: ecco di chi si tratta.

Il calciatore salterà il match valido per la 24esima giornata di Serie A tra gli azzuri ed i toscani, non sarà l’unico a non essere presente alla sfida: ecco di chi si tratta, infortunio davvero sfortunato per lui.

In attesa del Monday Night tra Cremonese e Torino, la 23esima giornata di Serie A ha regalato i suoi verdetti con risultati molto pesanti in tutte le zone di classifica. In attesa della prossima giornata che le vedrà sfidarsi, sia Napoli che Empoli hanno ottenuto risultati molto pesanti che aiutano notevolmente nella corsa ai rispettivi obiettivi, la salvezza per i toscani e lo scudetto per gli azzurri.

Napoli-Empoli si preparano alla sfida: brutte notizie per uno dei due tecnici

Empoli-Napoli sarà la sfida che aprirà la 24esima giornata di Serie A e sarà l’ennesimo crocevia importante nella rincorsa delle due squadre ai rispettivi obiettivi. La scorsa stagione, quella del Castellani fu una sfida estremamente pesante per le due squadre, conclusa con un rocambolesco 3-2 in favore della squadra allora allenata da Aurelio Andreazzoli.

La clamorosa sconfitta patita in Toscana fu l’evento che di fatto estromise il Napoli dalla corsa scudetto della passata stagione, un momento molto delicato del primo anno in Campania di Spalletti, che ora però sembra lontano anni luce: da una stagione a questa parte sembra essersi infatti ribaltato il mondo per gli azzurri.

Il Napoli che arriva al Castellani non è solamente infatti in lotta scudetto, ma è primo con largo distacco e sostanzialmente unica candidata alla conquista del titolo di Campione d’Italia. Contro l’Empoli, attualmente dodicesimo con 11 punti di vantaggio sulla terzultima, sarà quindi una sfida importante per entrambe per continuare il proprio percorso, ma per la squadra di mister Paolo Zanetti un infortunio rischia di complicare ulteriormente il tutto.

Empoli, quanti assenti: ecco chi non ci sarà contro il Napoli

Il pareggio ottenuto contro la Fiorentina nel derby toscano da all’Empoli ulteriore consapevolezza in vista della sfida contro il Napoli, ma per Zanetti e i suoi l’impegno resta estremamente complesso e difficile da interpretare e per il tecnico ex Venezia sarà quindi fondamentale avere a disposizione tutte le forze possibili. I toscani si troveranno privi di alcuni elementi chiave nella partita contro i campani: tra questi anche l’ultimo infortunato Cambiaghi.

L’attaccante classe 2000 arrivato in prestito dall’Atalanta stava giocando una gara ottima contro la Fiorentina e aveva anche realizzato la rete del momentaneo vantaggio, poco prima dello scoccare dell’ora di gioco però Zanetti è stato costretto a sostituirlo per via di un problema fisico la cui entità non è ancora nota. Il tecnico ex Venezia dovrà quindi rinunciare a Cambiaghi per la sfida contro il Napoli ma non solo.

Il derby toscano pareggiato contro i viola ha portato anche alle ammonizioni di due pedine chiave del centrocampo come Bandinelli e Akpa Akpro, entrambi erano diffidati e saranno dunque assenti nella gara di sabato alle 18. Zanetti dovrà quindi fare i conti con assenze pesanti che complicano ulteriormente una sfida che sembrava già impossibile.