“Può giocare al Bayern Monaco”: l’annuncio sull’azzurro, non si tratta di Osimhen

Il Napoli continua a volare e anche al Mapei Stadium centra la vittoria che la avvicina sempre più ad un sogno inseguito per lunghissimo tempo. La squadra di Spalletti continua ad impressionare per la qualità delle prestazioni.

Sono diversi i calciatori protagonisti di questa cavalcata e tra i più in voga ci sono senza dubbio Kvaratskhelia e Osimhen, entrambi in gol nella vittoriosa trasferta in casa del Sassuolo.

Nonostante i gol della vittoria e la prestazione altisonante, ad attirare tutte le attenzioni non sono Osimhen e Kvara. Anche un altro azzurro ha ricevuto molti complimenti. Un ex calciatore ha usato parole al miele nei suoi confronti accostandolo alle grandi d’Europa, definendolo come uno dei migliori interpreti del suo ruolo.

Grande Napoli a Reggio Emilia: Sassuolo battuto

Per la trasferta di Reggio Emilia Luciano Spalletti decide di far rifiatare Zielinski, Mario Rui e Lozano e lancia al loro posto dal primo minuto Elmas, Olivera e Politano. La partita si mette subito in discesa e all’undicesimo minuto gli azzurri sono già avanti. Serpentina palla al piede di Khvicha Kvaratskhelia che al limite dell’area trafigge Consigli con il destro. I neroverdi reagiscono subito e due minuti dopo solo il palo nega la gioia del gol a Laurienté, di recente finito proprio nel mirino dei partenopei. Al 26′ Rrahmani lancia Osimhen che sguscia tra Ruan ed Erlic ma, anche lui, colpisce in pieno il montante. Poco dopo la mezz’ora il Napoli raddoppia. Rrahmani cerca e trova ancora una volta Osimhen che rinnova il duello con la difesa neroverde e da posizione defilatissima batte un non incolpevole Consigli.

Al 40′ il Sassuolo accorcia con Laurienté ma, dopo un lungo check al VAR, il direttore di gara annulla per fuorigioco di Defrel. Nella ripresa Osimhen cerca la doppietta personale ma non trova la mira giusta e lascia il posto a Simeone. Proprio nei minuti di recupero altro episodio VAR: Lozano scappa sulla destra e crossa in mezzo per il Cholito che di testa schiaccia alle spalle di Consigli. Anche in questo caso il gol non viene convalidato per un millimetrico fuorigioco dell’esterno messicano.

Osservato speciale in casa Napoli: un ex calciatore lo incorona

La grande prova del Mapei Stadium da parte dei partenopei gli permette di arrivare all’impegno di Champions League con il morale moltoalto. Tra i migliori della serata emiliana, oltre ai soliti Osimhen e Kvaratskhelia, c’è stato anche un altro degli uomini cardine di Spalletti. Si tratta di Stanislav Lobotka, metronomo della formazione azzurra.

Il centrocampista slovacco è rinato sotto la gestione Spalletti e in mezzo al campo riesce a dominare quasi incontrastato. Le sue prestazioni hanno incantato un ex calciatore che lo ha elogiato a gran voce. Durante una puntata della BoboTV, Antonio Cassano ha parlato di Lobotka affermando che potrebbe giocare nelle più grandi squadre d’Europa. Ecco un estratto delle sue parole: “Lobotka, oggi come oggi, può giocare dove vuole, in qualsiasi squadra: al mondo non c’è uno meglio di lui davanti alla difesa. Gavi e Pedri sono due mezze ali. Poi Modric e Kroos sono ormai nella fase calante. Lobotka può giocare nel Manchester United; se va al City può giocare; all’Arsenal tranquillamente, come al Bayern Monaco. Non trovo un giocatore più forte di lui come mediano basso“.