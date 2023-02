Allegri spiazza tutti: nessuno si aspettava una frase del genere da lui

Dopo il pareggio interno nella gara europea contro il Nantes, Massimiliano Allegri è stato aspramente criticato. Il risultato dell’Allianz Stadium lascia ancora il pronostico aperto, ma per superare il turno bisognerà vincere in Francia.

Il tecnico bianconero, durante la conferenza stampa pre-Spezia, ha parlato del suo lavoro e della sua squadra. Allegri ha voluto, infatti, precisare alcune dichiarazioni, lasciandosi andare una frase che in pochi si aspettavano.

La Vecchia Signora, dopo la penalizzazione subita, si trova molto lontano da un piazzamento Champions e, dunque, l’Europa League potrebbe rivelarsi fondamentale per centrare il grande obiettivo della stagione. Il pareggio interno, però, complica le cose per la Juve che, a causa del poco cinismo e di dubbi episodi arbitrali, sarà costretta a vincere sul campo del Nantes per proseguire la sua avventura.

Altra vittoria in campionato: la Juve trionfa al Picco

Il pareggio in Europa League è stato accolto male e la squadra di Allegri ha avuto subito l’occasione di rialzarsi. Nel match dell’Alberto Picco di La Spezia la Vecchia Signora ha trionfato dopo una gara molto sofferta. La Juve la sblocca alla mezz’ora con il gol di Moise Kean che sfrutta al meglio l’ennesimo assist di Kostic. Lo Spezia si dimostra vivo ma non riesce a trovare la giusta precisione per colpire la porta di Perin. Nella ripresa staffetta in attacco che si trasforma in staffetta del gol. Angel Di Maria, infatti, prende il posto di Moise Kean al 55′ e dieci minuti dopo trova il gol del raddoppio con un mancino velenoso da fuori area.

Il gol colpisce lo Spezia proprio nel momento di maggiore pressione e dà un importante colpo al match. I padroni di casa provano comunque ad accorciare ma Perin, in grande spolvero, dice no a Gyasi e Nikolaou. Gli uomini di Allegri portano a casa i tre punti e risalgono ancora posizioni in classifica portandosi proprio a ridosso dei piazzamenti europei.

Inaspettata frase di Allegri: il tecnico duro in conferenza stampa

Prima di scendere in campo nella vittoriosa trasferta ligure il tecnico della Juventus aveva parlato in conferenza stampa. Le tante critiche ricevute per il pareggio in Europa League contro il Nantes avevano indispettito Allegri che, però, ha incassato il colpo ma precisato il suo punto di vista.

L’ex allenatore del Milan ha precisato alcune sue dichiarazioni che erano state travisate e rincarato la dose con una frase che in pochi si aspettavano. Ecco le parole di Allegri: “Posso esser criticato su tante cose. Però c’è una cosa, sui dati di fatto non bisogna parlare. Su quello non si discute, poi accetto che sono scarso, le mie squadre fanno schifo. Sui numeri però non si può discutere. E non sopporto quando li mettono in discussione. Il corto muso era rivolto al campionato, quando dissi che basta vincere di un punto. Quella roba lì è stata rigirata“.