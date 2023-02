Calciomercato, “Il Napoli lo sta seguendo”: l’annuncio dell’agente in diretta

Il Napoli si muove già ora per il calciomercato estivo: l’agente di un calciatore ha confermato l’interesse da parte degli azzurri.

Cristiano Giuntoli segue un giocatore che, in questa stagione, ha attirato l’attenzione di diversi club: la conferma arriva direttamente dal procuratore.

È una giornata molto importante in casa Napoli: oggi è la vigilia del match di Champions League contro l’Eintracht Frankfurt che varrà per l’andata degli ottavi di finale. Sarà una sfida molto delicata con una posta in palio di grande spessore: raggiungere i quarti sarebbe un traguardo speciale. La situazione in campionato, invece, è delle migliori: la squadra di Spalletti ha un vantaggio di 15 punti sull’Inter e prosegue nel proprio cammino a suon di vittorie. Intanto, però, si pensa anche al mercato estivo: arriva la conferma sull’interesse per un giocatore.

L’agente lo conferma in diretta: si accende il calciomercato del Napoli

Il Napoli ha fatto del calciomercato uno strumento importante per la crescita della squadra. Nell’ultima sessione estiva, infatti, gli azzurri hanno apportato una vera e propria rivoluzione dicendo addio a diversi senatori come Insigne, Koulibaly e Mertens per accogliere forze nuove. Gli innesti si sono dimostrati immediatamente preziosi e hanno messo in mostra una capacità di ambientamento sorprendente: giocatori come Kvaratskhelia o Kim non hanno pagato l’impatto con la Serie A e oggi trascinano la formazione di Spalletti.

Durante la sessione invernale, invece, la dirigenza ha chiuso due colpi in seguito ad altrettante uscite (le operazioni era collegate): nello specifico, Bereszynski ha sostituito Zanoli, mentre Gollini ha preso il posto di Sirigu. In estate, però, potrebbero esserci altri cambiamenti, soprattutto nel caso in cui arrivassero offerte irrinunciabili per alcuni big. Tra i profili seguiti c’è quello di un giovane che sta stupendo tutti: Tommaso Baldanzi. La conferma è arrivata direttamente dall’agente Andrea Pastorello durante un’intervista in diretta con TVPlay.

Il classe 2003 sta disputando una stagione da protagonista con l’Empoli: ad oggi ha raccolto 14 presenze (di cui ben 12 da titolare) mettendo a segno 4 reti. Un bottino decisamente interessante a cui bisogna unire il buon livello delle sue prestazioni. Pastorello ha dichiarato: “Per andare via bisogna andare in un club superiore. Il Napoli lo sta seguendo”.

Secondo varie indiscrezioni, sul giocatore ci sarebbero gli occhi di tutte le big italiane, ma non solo: il suo procuratore, nei mesi scorsi, ha parlato anche di interessamenti dalla Premier League. Il suo futuro, dunque, potrebbe essere lontano da Empoli già alla fine di questa stagione: il Napoli lo segue, ma molto dipenderà dal futuro di alcuni elementi della rosa.

Dove giocherebbe Baldanzi nel Napoli?

Baldanzi è un trequartista puro, ma, come molti giocatori moderni che occupano quella posizione, può essere anche impiegato come mezzala offensiva. Il suo mancino, inoltre, è un pregio da non sottovalutare: giocando da interno destro può sfruttare il piede forte per aprirsi il campo (come faceva Fabian Ruiz), mentre a sinistra potrebbe far valere le doti di spinta. Grazie alle sue caratteristiche, dunque, ricorda Zielinski.

Come anticipato, però, molto dipenderà dal futuro di alcuni elementi della rosa. Proprio il polacco è uno di quelli in bilico avendo un contratto in scadenza nel 2024, ma ci sono altre situazioni da monitorare, come il prestito di Ndombele. Di conseguenza, servirebbe prima un’uscita per poter poi puntare su Baldanzi, per cui ci sarà sicuramente una concorrenza da battere.