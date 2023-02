Champions League, strada in salita per il Napoli: l’annuncio spaventa i tifosi

Il Napoli è al lavoro per preparare la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ma la strada è in salita: l’annuncio è allarmante.

Domani alle ore 21:00 il Napoli è atteso dalla sfida contro l’Eintracht Francoforte, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Dopo la bella vittoria contro il Sassuolo in campionato che gli ha permesso di restare a +15 sull’Inter, gli azzurri vogliono ora fare bella figura anche in campo europeo e sognano di qualificarsi ai quarti di finale. Contro l’Eintracht, però, non sarà una sfida facile e anche Spalletti lo ha dichiarato qualche giorno fa, invitando squadra e ambiente a non sottovalutare il club tedesco che tanto bene sta facendo in Bundesliga.

Eintracht-Napoli, Spalletti ha deciso: la scelta del tecnico è chiara

Nella sua storia, il Napoli non è mai riuscito ad approdare ai quarti di finale di Champions League e l’occasione che ha in questa stagione è davvero ghiotta. In Europa non esistono partite facili, ma è chiaro che il doppio confronto con l’Eintracht Francoforte è tutt’altro che proibitivo per gli azzurri che sono i favoriti per il passaggio del turno. Nonostante ciò, Luciano Spalletti non vuole cali di concentrazione in vista di questa sfida ed ha chiesto attenzione massima ai suoi ragazzi, anche in virtù degli ottimi risultati raccolti dall’Eintracht tanto in Bundesliga quanto in Europa.

L’allenatore azzurro è conscio delle difficoltà della sfida ed è per questo motivo che ha preso una decisione che rende chiare le sue intenzioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Spalletti non ha intenzione di fare calcoli e schiererà la miglior formazione possibile. Spazio dunque ai titolarissimi che stanno trascinando il club verso la vittoria dello scudetto con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae e Mario Rui a comporre la linea difensiva, Anguissa, Zielinski e Lobotka a centrocampo e Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. L’unico ballottaggio potrebbe essere sulla corsia di destra tra Lozano e Politano ma al momento, secondo il quotidiano romano, il messicano è favorito per una maglia da titolare.

In Germania ci sarà un ambiente infuocato e servirà un Napoli grintoso e voglioso di portare a casa il risultato fin dal primo minuto. La sfida, però, si prospetta in salita per gli azzurri ed è arrivato un annuncio che spaventa i tifosi.

L’Eintracht sfida il Napoli: le parole del giocatore spaventano i tifosi

Se il Napoli sta facendo molto bene in Italia dove sta dominando, non è da meno l’Eintracht Francoforte che, sebbene non occupi il primo posto in Bundesliga, sta disputando un’ottima stagione ed è al sesto posto in classifica a soli 5 punti dal Bayern Monaco capolista. Come gli azzurri, anche i tedeschi hanno dimostrato di essere una squadra ostica sia in campo nazionale che europeo ed un suo giocatore ha lanciato la sfida alla squadra di Spalletti.

In un’intervista rilasciata al sito ufficiale dell’Eintracht, il difensore Aurelio Buta non si è mostrato per niente intimorito dal Napoli ed ha fatto intendere che la sua squadra è pronta a dare tutto per superare il turno: “Sono una squadra forte, il Napoli sta disputando un’ottima stagione. Dobbiamo prepararci nel migliore dei modi. Siamo pronti, anche noi siamo forti“, ha dichiarato con orgoglio il difensore.

Parole che confermano quanto nell’Eintracht ci sia tanta voglia di fare bene ed il Napoli dovrà dare il massimo per uscire con un risultato positivo dal Deutsche Bank Park.