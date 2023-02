Champions League, dove sarà possibile vedere Eintracht-Napoli

Gli azzurri di Spalletti sono pronti per prendersi la scena anche in Champions League: ad attenderli ci sarà l’Eintracht Francoforte.

Il Napoli si gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di Oliver Glasner dopo aver quasi chiuso la pratica campionato a suon di prestazioni eccellenti e di risultati utili consecutivi.

Non sarà affatto una partita facile. I tedeschi hanno dimostrato di essere una squadra solida e dotata di ottime individualità, inoltre lo stile di gioco appare moderno e votato all’attacco come ben hanno dimostrato durante l’ultimo scontro di Bundesliga contro il Werder Brema. Il Napoli insomma troverà una rivale alla sua altezza sebbene sulla carta abbia qualche chance in più per portare a casa il risultato finale. Soprattutto se ripeterà il gioco scintillante ed esaltante mostrato nelle ultime sfide di campionato, dove appunto l’undici di Spalletti ha praticamente tagliato le gambe all’avversario con una grinta e una voglia fuori dal comune.

Eintracht e Napoli si sono incontrate due volte nella loro storia: entrambe le partite (andata e ritorno) sono state vinte dai tedeschi e risalgono agli ottavi di finale dell’allora Coppa Uefa della stagione 1994/1995.

Eintracht-Napoli: le probabili formazioni

Oliver Glasner non rinuncia alla sua formazione tipo, un 3-4-2-1 che tuttavia si modifica in base alla fase di gioco. Glasner, alla pari di Spalletti, utilizza molto gli esterni e in fase avanzata e li trasforma in degli attaccanti aggiunti.

In porta Trapp è inamovibile, così come il terzetto difensivo formato da Ndicka, Hasebe e Tuta. In mezzo al campo pronta la linea a quattro formata da Sow e Cama al centro con Max e Knauff sugli esterni, mentre in attacco pronto Kolo Muani, il gioiello di casa, supportato da Gotze e Lindstrom.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All.: Glasner.

Luciano Spalletti non intende anch’egli rivoluzionare alcunché, probabilmente opterà per qualche cambio sulla fascia. In porta il solito Meret, in difesa Kim Min Jae, Rrahmani e Di Lorenzo hanno il posto assicurato, sulla fascia invece Mario Rui appare in vantaggio su Olivera poiché non ha giocato un minuto contro il Sassuolo. A centrocampo il tridente Anguissa, Lobotka e Zielinski non sarà minimamente alterato. In fase avanzata invece, oltre ai titolarissimi Kvaratskhelia e Osimhen, molto probabilmente tornerà titolare Lozano al posto di Politano che è sceso titolare in campo contro il Sassuolo lo scorso venerdì.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Eintracht- Napoli: dove vederla in tv

La partita Eintracht Francoforte–Napoli si disputerà martedì 21 febbraio presso lo stadio Deutsche Bank Park di Francoforte a partire dalle ore 21. Il match sarà possibile vederlo in chiaro su Canale 5, ma non mancano altre opzioni come Sky Sport Uno e Sky Sport 4k.

In streaming la partita degli ottavi di Champions League che vedrà opporsi Eintracht Francoforte e Napoli sarà disponibile invece tramite le piattaforme Sky Go, Mediaset Infinity e Now Tv, sempre a partire dalle 21.