Oggi Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto gli anni e questo evento coincide con la pubblicazione di uno scatto inedito. Il contenuto è incredibile.

Sinisa Mihajlovic non c’è più, e quello del 20 febbraio rappresenta un giorno speciale, per quanto triste. Alcune delle squadre nelle quali lui ha militato sia da calciatore (la Roma) che da allenatore (il Milan ed il Bologna) lo hanno ricordato a distanza di due mesi dalla sua prematura scomparsa.

E questo perché proprio il 20 febbraio Sinisa Mihajlovic avrebbe festeggiato il compleanno. Sarebbero state 54 le candeline spente in tale data. Purtroppo però il miglior tiratore di sempre dei calci di punizione assieme a Diego Armando Maradona (entrambi hanno una percentuale altissima di realizzazione, n.d.r.) ha perso la sua battaglia con la terribile malattia comparsa nell’estate del 2019.

Anche la moglie Arianna Rapaccioni si è lasciata andare ad un ricordo del marito, al quale si era legato nel corso degli anni Novanta ed a cui ha dato cinque figli. Si tratta di Viktorija, Virginia, Miroslav, Dušan e Nicholas.

Sinisa Mihajlovic, la dedica commovente

Proprio la figlia Virginia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia nella quale appare lei da bambina accanto a papà Sinisa. Ed in piccolo è riportata una dedica il cui significato è però grande, grandissimo, sconfinato.

“Auguri amore della mia Vita. Ovunque sarai, io sarò. E non saremo mai distanti fino a lassù, papà, fino all’infinito”. Con queste parole la ragazza ha tributato un doveroso, giusto e profondissimo omaggio al genitore che non c’è più.

Non c’è più almeno sul piano fisico. Ma continua ogni giorno ad essere presente il ricordo, che con il passare del tempo diventa un qualcosa di dolce con cui convivere. Subito dopo una grave perdita tutto sembra perdere di senso ed ogni cosa pare ricordarci chi non si trova più in vita con noi. Però poi il tempo passa ed in qualche modo scolorisce questo dolore. E sono i ricordi di quanto di bello avvenuto nel passato a prendere il posto delle cattive sensazioni iniziali. Virginia Mihajlovic lo sa bene ed ora il suo dolore immenso è diventata dolcezza sterminata.

E la dedica che la bellissima figlia del carismatico ex difensore serbo ed allenatore poi è altrettanto bella. Talmente tanto da suscitare ammirazione in molti degli utenti che hanno preso visione della storia realizzata da Virginia.