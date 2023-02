“Interesse del Real Madrid, Kvaratskhelia ha comunicato…”: l’annuncio a sorpresa

Emergono importanti novità sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia a Napoli: Giuntoli ha le idee chiare.

Il Napoli prepara la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, di certo una delle gare più difficili e importanti dell’intera stagione. Sarà l’occasione per vedere se anche a livello europeo l’undici targato Spalletti abbia raggiunto quella maturità necessaria per sognare in grande.

Di sicuro l’allenatore azzurro ha già dimostrato di aver messo in piedi una squadra potenzialmente senza limiti e soprattutto capace di rendere la vita difficile ad ogni avversario, a prescindere dalla sua forza o caratura. Bastano le fiammate di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, la capacità di ragionare in mezzo al campo di Stanislav Lobotka e Andrè Zambo Anguissa e il muro di difesa composto da Kim Minjae e Amir Rrahmani per decretare la formazione campana come una delle più forti del momento.

In Champions League ovviamente sarà tutto più difficile. Le squadre solitamente in questo palcoscenico danno il massimo e non a caso il tecnico dell’Eintracht Francoforte Oliver Glasner non ha fatto che rimarcarlo durante la conferenza stampa di rito nella quale ha giustamente lodato il lavoro di Spalletti all’ombra del Vesuvio. Ma al contempo ha detto a chiare lettere che il suo Francoforte non starà a guardare giocare gli avversari, anzi tenterà in tutti i modi di limitare il gioco dei partenopei definito come “anti italiano”.

Napoli, Kvara vuole rimanere: ecco l’offerta

Khvicha Kvaratskhelia si appresta a caricare le batterie per dare il cento per cento sul prato della Deutsche Bank Park di Francoforte. Questa partita sarà difatto la sua consacrazione a livello internazionale anche se, a dirla tutta, già durante i gironi diede dimostrazione di essere uno degli astri nascenti del calcio europeo e mondiale. Pertanto il Napoli non vorrà perderlo durante la prossima sessione di mercato: il suo futuro al contrario sarà tinto di azzurro. Arrivano infatti importanti novità comunicate dall’esperto di calciomercato Ciro Venerato.

Durante la trasmissione di Rai2 La Domenica Sportiva, il giornalista è stato perentorio sul futuro del georgiano: “C’è ottimismo per il rinnovo. Il ragazzo vuole restare al Napoli, lo ha comunicato al suo entourage, a Spalletti e a Giuntoli. Nonostante l’interesse di Real Madrid e Newcastle, i partenopei ripartiranno dal georgiano il prossimo anno“.

Venerato si spinge oltre parlando anche delle possibili cifre del nuovo contratto dell’ex Dinamo Batumi rassenerando non poco i tifosi azzurri che non vedono l’ora di godersi il talento di Kvara per i prossimi anni: “De Laurentiis offrirà al calciatore, che attualmente percepisce 1,2 milioni, 2,5 milioni fissi più una serie di ricchi bonus che consentiranno al ragazzo di guadagnare tantissimo, prolungando di un altro anno il contratto. Quindi non più 4, ma altri 5 anni senza clausola rescissoria”.