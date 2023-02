Osimhen, la confessione spiazza tutti: tifosi senza parole

Victor Osimhen, prima della gara contro l’Eintracht di Francoforte, ha rilasciato una dichiarazione che ha spiazzato tutti.

Dopo la vittoria di venerdì scorso contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, il Napoli di Luciano Spalletti si sta preparando per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte. Gli azzurri hanno l’occasione di qualificarsi per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della massima competizione europea per club, ma dovranno stare comunque molto attenti alle difficoltà che porta con sé il doppio match contro i club tedeschi.

L’Eintracht di Francoforte, oltre ad essere il detentore dell’Europa League, sta effettuando anche un’ottima stagione anche quest’anno, visto il sesto posto in Bundesliga a sei punti dal trio di testa formato dal Bayern Monaco, Borussia Dortmund ed Union Berlino. Lo stesso Luciano Spalletti, nel post gara della sfida contro il Sassuolo, ha ribadito le qualità del team tedesco: “Sono fortissimi. Hanno giocatori velocissimi. Loro sono anche più abituati a giocare nel dentro o fuori”.

Il tecnico toscano, di fatto, è ben consapevole che la sua squadra dovrà sudare almeno sette camicie per qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. Ed anche per questo che le ultime notizie su Victor Osimhen rappresentano davvero una manna dal cielo. Il nigeriano, dopo essere uscito nei minuti finali della gara contro il Sassuolo per qualche problema fisico, si sta allenando infatti con il resto del gruppo. Nel frattempo, lo stesso calciatore ha rilasciato una confessione che ha spiazzato tutti.

Napoli, la confessione di Osimhen: “Ero un difensore quando ho iniziato a giocare”

Victor Osimhen, infatti, ha parlato così ai microfoni ufficiali della SSC Napoli: “Il mio ruolo quando ho iniziato a giocare? Devo confessare che ero un difensore (ride, ndr). Chi è il mio calciatore di riferimento? Da piccolo guardavo molto come giovava Drogba. Lo considero come uno dei migliori centravanti della storia del calciato”.

L’attaccante di Luciano Spalletti ha poi continuato il suo intervento: “La partita contro la Juventus è stata veramente straordinaria, la prestazione è stata davvero incredibile. Credo che il ricordo di quella gara resterà sempre con noi. Cosa ho provato quando ho giocato per la prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona? Lui è stato un grandissimo, ha giocato tanto qui. Entrare nel campo dove ha fatto la storia per me è stato fantastico, non penso che ci sia una sensazione migliore. La mia leggenda preferita che ha giocato con la maglia del Napoli? Il favorito tutti, ovviamente, Maradona”.

Queste dichiarazioni di Victor Osimhen hanno fatto esultare i tifosi del Napoli che, però, possono rallegrarsi anche per alcune parole di Daniele Adani.

Adani elogia il Napoli di Spalletti: “E’ la squadra più bella del mondo”

L’ex calciatore, nel corso della ‘Bobo Tv su Twitch’, ha infatti rilasciato queste parole sulla squadra guidata da Luciano Spalletti: “Il Napoli è la squadra più bella del mondo. Quando vedi una sua partita sembra di andare al cinema o al circo. Pochissime volte abbiamo provato queste emozioni, ma comunque non dobbiamo smettere di analizzare il fallimento delle altre squadre”.