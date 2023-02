“Sostituto ideale di Osimhen”: l’annuncio in diretta, spunta il nome

Spunta il nome del sostituto ideale di Osimhen, l’annuncio è arrivato in diretta. I tifosi non si aspettavano proprio lui.

Il Napoli sta continuando a veleggiare verso lo scudetto e la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha confermato, semmai ce ne fosse stato bisogno, lo strapotere degli azzurri.

Nella squadra di Spalletti funziona ogni singola componente e chi scende in campo dà sempre il massimo, sia che parta da titolare, sia che parta dalla panchina. Adesso, il Napoli sogna di fare qualcosa di importante anche in Champions League e domani è atteso dall’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Su questa sfida si è espresso l’ex giocatore azzurro Valon Behrami che a DAZN ha fatto anche un pronostico sul chi passerà il turno.

Behrami non ha dubbi: le sue parole infiammano i tifosi

Dopo aver conquistato la settima vittoria consecutiva in quel di Reggio Emilia e aver mantenuto il suo grande vantaggio sull’Inter, il Napoli è pronto a rituffarsi nella Champions League. Gli azzurri sognano di qualificarsi per la prima volta nella loro storia ai quarti di finale della competizione e per farlo dovranno avere la meglio nel doppio confronto contro l’Eintracht Francoforte. Domani sera al Deutsche Bank Park ci sarà il primo atto di questo ottavo di finale ed il Napoli sa che troverà un ambiente caldissimo ad attenderlo. Sulla sfida contro i tedeschi si è voluto esprimere anche l’ex azzurro Valon Behrami che a DAZN ha anche annunciato chi secondo lui passerà il turno.

Per l’ex giocatore svizzero, nonostante l’avversario non sia semplice da affrontare, il Napoli passerà facilmente il turno. Behrami ha poi affermato come gli azzurri dovranno essere bravi a non dare profondità all’Eintracht Francoforte, squadra che a suo modo di vedere ha una classica mentalità tedesca. Lo svizzero ha dichiarato come i tedeschi cercheranno di giocare in modo diretto, puntando a trovare i loro giocatori migliori come Gotze e Lindstrom.

Oltre a questi due giocatori, per Behrami il Napoli dovrà stare attento anche ad un altro elemento della rosa tedesca che ha individuato come possibile sostituto di Osimhen qualora il nigeriano lasciasse gli azzurri a fine stagione.

Behrami sicuro: “Ecco su chi punterei per il post Osimhen”

La partita tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte si preannuncia molto equilibrata. Le due squadre hanno giocatori di qualità capaci di poter indirizzare la sfida e sulla carta entrambe hanno il 50% di possibilità di superare il turno. Oltre a Gotze e Lindstrom, a DAZN Behrami ha indicato a quale altro giocatore gli azzurri dovranno fare attenzione, candidandolo come possibile erede di Victor Osimhen.

Per Behrami il sostituto ideale dell’attaccante nigeriano è Kolo Muani, la giovane punta di 24 anni che tanto bene sta facendo in questa stagione dove ha collezionato 30 presenze, 15 gol e 14 assist. L’ex giocatore azzurro ha affermato come l’attaccante francese abbia qualità simili a quelle del nigeriano e punterebbe solo su di lui nel caso in cui il Napoli decidesse di salutare Osimhen a fine stagione.

Kolo Muani ha un contratto fino al 2027 con l’Eintracht Francoforte e secondo Transfermarkt il suo valore di mercato è vicino ai 40 milioni di euro. Sul giocatore c’è l’interesse di tre top club europei come Bayern Monaco, Manchester United e Paris Saint-Germain.