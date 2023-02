Napoli, Benitez e quell’episodio con Spalletti: glielo disse chiaramente

L’ex allenatore del Napoli Rafael Benitez ha raccontato un aneddoto riguardante Luciano Spalletti: ecco cosa gli ha detto.

Lo spagnolo ha rivelato un retroscena sull’attuale allenatore azzurro: è successo durante un loro incontro avvenuto mesi fa.

Rafael Benitez ha allenato il Napoli nel biennio 2013-2015 ottenendo due trofei (una Coppa Italia ed una Supercoppa), ma ha lasciato gli azzurri al termine della seconda stagione a causa di un finale deludente in campionato. In seguito ha allenato il Real Madrid, ma la sua miglior esperienza è stata al Newcastle, dove è riuscito a conquistare la promozione in Premier League al primo tentativo. Decisamente negativa, invece, la sua gestione all’Everton: dopo un’accoglienza molto ostile a causa del suo passato al Liverpool, è stato esonerato con la squadra vicina alla zona retrocessione.

Di recente è tornato a parlare del Napoli e ha rivelato un retroscena riguardante Luciano Spalletti.

Napoli, Benitez svela il dialogo con Spalletti: ecco cosa gli ha detto

Benitez ha recentemente rilasciato un’intervista al The Guardian in cui ha affermato come, secondo lui, il Napoli possa essere la vera sorpresa di questa Champions League. Lo spagnolo ha dichiarato che, secondo lui, gli azzurri potrebbero addirittura vincere la competizione europea. Gli ottavi di finale contro l’Eintracht Frankfurt potrebbero dire molto sul cammino della squadra di Spalletti che, in caso di passaggio del turno, sarebbe ad un passo dalla semifinale.

L’ex allenatore del Napoli ha poi parlato anche con La Gazzetta dello Sport e ha svelato di aver incontrato e parlato con Spalletti a novembre in un hotel a Liverpool prima del match contro i Reds in Champions (poi vinto dalla formazione di Klopp per 2-0). Benitez ha raccontato il dialogo avuto con l’attuale tecnico napoletano: “Ora è facile dire che il Napoli vincerà lo scudetto, col vantaggio che ha. Io però a Spalletti lo dissi ai primi di novembre”.

“Dissi a Luciano che avrebbe riportato lo scudetto a Napoli. Lui non lo voleva sentir dire, anche per una questione di scaramanzia, ma io sentivo già allora che sarebbe stato l’anno giusto”: a novembre il Napoli aveva un vantaggio di 5 punti sulla seconda in classifica (Atalanta), mentre ora si trova a +15 dall’Inter.

Secondo Benitez ormai non ci sono più dubbi: “Saranno campioni d’Italia con pieno merito”.

Le motivazioni di Benitez: ecco perché era già sicuro

Benitez è stato molto chiaro: secondo lui, il Napoli era la squadra favorita per la vittoria dello scudetto già a novembre quando non aveva ancora preso il largo in classifica. Quando gli hanno chiesto come mai ne fosse sicuro, ha risposto: “Per come stava giocando il Napoli, per i giocatori che ha e soprattutto per l’allenatore che ha: Spalletti è un tecnico d’esperienza e con l’esperienza si maneggiano meglio le situazioni e si fanno meno errori”.

Inoltre, lo spagnolo ha aggiunto di seguire spesso le partite degli azzurri ricordando di avere degli amici lì che gli passano informazioni positive. Infine, ha ribadito: “Questa è una squadra che in Champions sta lottando al meglio”. Cresce l’attesa per il doppio incrocio con l’Eintracht: la formazione di Spalletti parte con i favori dei pronostici.