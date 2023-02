De Laurentiis, la ‘bomba’ su Kvaratskhelia: tifosi del Napoli a bocca aperta

Aurelio De Laurentiis e la rivelazione a sorpresa su Kvicha Kvaratskhelia: una vera e propria bomba che ha lasciato tutti senza parole.

Il presidente del Napoli è intervenuto insieme a Luciano Spalletti nella conferenza che ha anticipato l’andata dell’ottavo di finale di Champions ed ha rivelato un aneddoto sull’esterno georgiano: ecco le sue parole.

Dopo la vittoria importantissima contro il Sassuolo che ha permesso di mantenere i 15 punti di vantaggio sull’Inter seconda, il Napoli è pronto all’appuntamento con la Champions League valido per gli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri di mister Spalletti partono favoriti contro i tedeschi allenati da Oliver Glasner ma la sfida resta assolutamente da non sottovalutare: non è quindi un caso che in conferenza stampa assieme al tecnico toscano si sia presentato anche Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis in conferenza: ecco le parole del presidente del Napoli

Il numero uno del Napoli non è di certo solito partecipare alle conferenze stampa pre e post partita, ma vista l’occasione di assoluto spessore ha voluto anche lui rilasciare qualche dichiarazione. Per i campani l’appuntamento europeo è di grande importanza visto che al momento, vedendo il rendimento altalenante delle altre big d’Europa, il sogno di poter fare strada in Champions è assolutamente concreto.

Nella fase a gironi il Napoli ha mostrato di poter essere dominante anche in ambito continentale oltre che italiano, con la vittoria per 4-1 al Maradona contro il Liverpool a fare da manifesto alle grandi partite disputate dagli uomini di Spalletti. L’Eintracht campione dell’Europa League in carica è senza dubbio un avversario ostico e tutto l’ambiente non vuole sottovalutare l’impegno come dimostrato dalla presenza in sala stampa di De Laurentiis.

Il presidente del Napoli ha risposto ad alcune domande sulla stagione della sua squadra e non ha mancato di certo commenti piccati. De Laurentiis si è detto meravigliato dei commenti quasi sorpresi nei confronti della stagione dei campani poichè lui era<< assolutamente convinto della squadra costruita e a tal proposito ha raccontato un retroscena su uno degli acquisti fatti in estate: Kvicha Kvaratskhelia.

De Laurentiis a sorpresa su Kvaratskhelia: fu colpa del Covid

Kvicha Kvaratskhelia è senza ombra di dubbio il fiore all’occhiello della campagna acquisti del Napoli dell’ultima estate. Il georgiano, arrivato dalla Dinamo Batumi per soli 10 milioni di euro, è stato fino a qui uno dei migliori giocatori per rendimento della rosa dei campani, mettendo a segno nelle sue 24 presenze ben 12 gol e 14 assist. De Laurentiis ha parlato del suo apporodo dalle parti del Maradona raccontando un assurdo retroscena.

Il numero uno del Napoli ha dichiarato: “C’è un giocatore, Kvaratskhelia, che avevamo già trovato 3 anni prima, ma con le perdite del Covid ci avevano chiesto però 30 milioni…”. L’arrivo del georgiano a Napoli è stato quindi favorito anche da un’evidente riduzione del prezzo che ha permesso agli azzurri di poter così portare in Campania il talento cristallino del numero 77.

Su di lui e su tutti i suoi compagni il Napoli si affiderà per battere l’Eintracht Francoforte e regalarsi un posto tra le migliori 8 squadre d’Europa per quello che sarebbe un altro traguardo di lusso in una super stagione fin qui disputata dalla squadra allenata da Luciano Spalletti.