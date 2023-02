Napoli, la particolare collezione di Lozano: no, non sono maglie da calcio

Conoscete la passione di Hirving Lozano? Ecco la sua particolarissima collezione: non pensate a qualcosa di banale come le maglie da calcio.

El Chuky Lozano, oltre al calcio, ha un’altra grandissima passione ed è lui stesso a rivelarla tramite i canali social del Napoli: eccco di che cosa fa collezione l’attaccante messicano, non si tratta di magliette da calcio.

Una di quelle cose che più appassiona i tifosi di tutto il mondo, oltre che ovviamente alle partite e al calcio in generale, è venire a conoscenza di piccole curiosità sui propri beniamini. Il forte che esiste tra il Napoli ed i suoi sostenitori porta questa semplice abitudine ad essere un vero e proprio momento di condivisione, una sorta di avvicinamento tra la squadra ed il pubblico, non è quindi un caso che anche per Lozano sia arrivato il momento di rivelare un piccolo simpatico segreto ai canali social del club azzurro.

Hirving Lozano: la scheggia dello scacchiere di Spalletti

Hirving Lozano è uno degli elementi di spicco della grande cavalcata che il Napoli sta conducendo in questa stagione. Il messicano, arrivato in Campania dal PSV Eindhoven nel 2019 per circa 45 milioni di euro, è stato fin qui impiegato già 27 volte in stagione e ha messo a segno 4 reti, 3 delle quali in Serie A, e 3 assist. Nonostante un bottino non di certo di particolare rilievo il suo ruolo all’interno della squadra di Spalletti resta comunque molto importante.

La grande velocità dell’ex giocatore del Pachuca lo rende una risorsa di rara efficacia quando subentra a partita in corso, ma anche da titolare la sua incisività nel 4-3-3 di Luciano Spalletti resta di assoluto livello. Nonostante qualche critica e qualche voce di possibile addio, solo abbozzata e mai realmente concreta, la sua avventura azzurra prosegue e recentemente il Chuky ha persino rilasciato una breve intervista ai canali social del club.

Lozano nel corso della chiacchierata ha definito il suo arrivo come il momento più bello della sua avventura azzurra, ha definito “incredibili” i tifosi e l’atosfera che creano allo stadio Maradona, aggiungendo poi come proprio El Pibe de Oro a cui lo stadio è dedicato sia la sua leggenda del Napoli preferita. Oltre a questo el Chuky ha poi rivelato una sua particolarissima collezione.

Lozano e la sua passione sfrenata: ecco che cosa colleziona El Chuky

L’attaccante del Napoli e del Messico è sicuramente proprietario, così come tantissimi suoi colleghi di tutto il Mondo, di magliette da calcio indossate da diversi campioni che il Chuky durante la sua carriera ha avuto modo di affrontare. La sua vera collezione, stando a quanto da lui dichiarato, è però ben divera e composta da un altro capo d’abbigliamento.

La grande passione di Hirving Lozano, oltre al calcio, sono infatti le sneakers. Il messicano ha rivelato ai canali social del Napoli di collezionare dunque questo tipo di scarpe, non di certo una passione troppo strana per uno sportivo, sono infatti tanti gli appassionati dello stesso capo d’abbigliamento. El Chuky si è quindi fatto conoscere un po’ meglio dai suoi tifosi, ma ora per lui e per i suoi compagni c’è solo la voglia di realizzare il sogno scudetto di tutta la città.