Eintracht-Napoli, problema per Spalletti: l’annuncio è ben chiaro

Alla vigilia di una delle gare più attese della stagione del Napoli, il tecnico dei partenopei dovrà fare i conti con un problema dell’ultima ora che potrebbe metterlo in difficoltà in vista della gara contro l’Eintracht.

A darne l’annuncio è stato lo stesso Luciano Spalletti che ha parlato apertamente del problema in conferenza stampa. L’annuncio del tecnico azzurro è stato chiaro e, adesso, rimane poco tempo per porre rimedio.

Il primo atto degli ottavi di finale di Champions League andrà in scena al Deutsche Bank Park di Francoforte dove l’Eintracht disputa le gare di casa. I tedeschi hanno vinto, contro ogni pronostico, la passata edizione dell’Europa League ai rigori contro i Glasgow Rangers e possono vantare all’interno del proprio organico individualità importanti come Mario Gotze e Kolo Muani.

Napoli pronto alla grande sfida: in campionato le prove generali

La vittoriosa trasferta di Reggio Emilia dove gli uomini di Spalletti sono riusciti a superare un Sassuolo in ripresa, ha caricato ancor di più la squadra partenopea. L’attesa per l’impegno di Champions League è tanta e con una squadra che gira così bene come quella azzurra, sognare diventa sempre più lecito. Tutto l’ambiente napoletano sta riponendo tante aspettative sulla Champions e, proprio per questo, il doppio confronto contro l’Eintracht Francoforte non può essere fallito. I tedeschi hanno esperienza internazionale e nel vincente cammino in Europa League della scorsa stagione sono stati capaci di vincere al Camp Nou contro il Barcellona.

Uno degli interpreti di quella squadra, riuscita poi a trionfare nella notte di Siviglia contro i Rangers ai calci di rigore, è arrivato in Serie A. Si tratta di Filip Kostic, passato ai grandi rivali della Juventus. Nonostante l’addio di Kostic, però, la squadra di Glasner ha dimostrato di essere molto temibile e nei gironi è riuscita a superare il turno a discapito di Sporting Lisbona e Olympique Marsiglia dell’ex Verona, Igor Tudor.

Annuncio diretto: problemi per il Napoli

L’ambiente azzurro, dunque, arriva a questa vigilia con molta fiducia e altrettante aspettative. Proprio prima del match in terra teutonica ha parlato in conferenza stampa il condottiero dei partenopei, Luciano Spalletti.

L’ex Roma e Inter ha evidenziato come in un periodo critico come questo anche lui debba affrontare dei problemi per le scelte di formazione. Ecco le sue parole: “Olivera-Mario Rui? Ne ho tanti di bei problemi, come Elmas che ha fatto benissimo a Sassuolo al posto di Zielinski. Quando all’inizio ancora eravamo titubanti di quel che fosse il nostro cammino in questo campionato, Raspadori e Simeone ci han messo a posto tante cose. Lozano e Politano sono stati due che ho cambiato più volte. Ma perché il livello è altissimo di tutti e due, per cui si guarda di riuscire a far funzionare il 100% della coppia che hai a disposizione“.

Problemi d’abbondanza per Spalletti che, a prescindere dagli interpreti chiamati in causa, sta trovando una squadra presente che risponde prontamente nelle occasioni che gli vengono concesse.