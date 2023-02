Eintracht Francoforte, quali giocatori potrebbero vestire la maglia azzurra nella prossima stagione

L’Eintracht Francoforte, avversario del Napoli questa sera, vanta tanti elementi interessanti in rosa: ecco chi potrebbe arrivare al Napoli il prossimo anno.

Questa sera alle ore 21 il Napoli scenderà sul prato del caldissimo Deutsche Bank Park per affrontare l’Eintracht Francoforte nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Gli azzurri sono i favoriti sulla carta per la vittoria e per il passaggio del turno, ma il club tedesco non è affatto un cliente facile. Le Aquile hanno promesso battaglia per la sfida di questa sera ed il Napoli dovrà scendere in campo concentrato dal primo minuto per portare a casa un risultato favorevole. Nell’Eintracht Francoforte ci sono giocatori di grande qualità e non è un caso che Giuntoli stia seguendo alcuni elementi della rosa tedesca in vista della prossima stagione.

Eintracht Francoforte fucina di talenti: Giuntoli ne mette due nel mirino

Come il Napoli, anche l’Eintracht Francoforte è un club di grande tradizione e che, come sottolineato da De Laurentiis in un’intervista rilasciata alla Bild qualche giorno fa, è diventato grande senza bisogno di investitori stranieri. Il numero uno del club tedesco è infatti Peter Fischer che ha preso in mano le redini della squadra dal 2000 e con grande orgoglio è riuscito a portare in alto la sua squadra del cuore, considerato che da giovane Fischer era un grande tifoso delle Aquile. Il presidente dell’Eintracht è riuscito in questa impresa anche grazie ad un mercato basato sullo scouting, proprio come quello del Napoli e non è un caso che Giuntoli stia seguendo con attenzione due talenti del club tedesco.

Il primo è Randal Kolo Muani, attaccante di 24 anni che l’Eintracht ha prelevato in estate a parametro zero dal Nantes. La punta francese, in 30 presenze stagionali, ha collezionato 15 gol e 14 assist ed è il pericolo numero uno nella partita di questa sera. Su di lui ci sono già grandi club come Manchester United, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain che sono pronte a darsi battaglia per prenderlo nella prossima finestra estiva. Il Napoli, invece, potrebbe decidere di andare su Kolo Muani solo nel caso in cui venga ceduto Osimhen, anche perché l’Eintracht non farà sconti e servirà una cifra importante che il Napoli potrebbe permettersi solamente in caso di addio dell’attaccante nigeriano.

Altro giocatore che piace a Giuntoli è Evan Ndicka, difensore classe 1999 preso dall’Eintracht nel 2018 dall’Auxerre per soli 5,5 milioni di euro. Il difensore francese è più accessibile rispetto a Kolo Muani, dato che il suo contratto è in scadenza e non ha intenzione di rinnovarlo. Per il Napoli potrebbe essere un gran colpo a parametro zero, ringiovanendo così anche il proprio reparto difensivo.

Non solo Kolo Muani e Ndicka: le possibili suggestioni

I due giocatori sopracitati sono i più chiacchierati sul mercato per quanto riguarda il Napoli, ma l’Eintracht Francoforte vanta tanti altri elementi che potrebbero fare al caso della squadra azzurra nella prossima stagione. Uno di questi è Daichi Kamada, trequartista giapponese classe 1996 che l’Eintracht acquistò nell’estate del 2017 dal Sagan Tosu, club di J-League (il campionato giapponese ndr.), per appena 1,5 milione di euro.

Dopo il prestito ai belgi del Sint-Truiden nella stagione 2018-2019, Kamada si è imposto nell’Eintracht e ha fatto anche una discreta figura con il suo Giappone nell’ultimo mondiale. Il trequartista nipponico è un giocatore molto duttile, capace di giocare sia come seconda punta che come centrale di centrocampo e potrebbe essere il sostituto ideale di Zielinski che potrebbe lasciare il club in estate. Come per Ndicka, anche il contratto di Kamada è in scadenza a giugno e su di lui c’è l’interesse di Barcellona, Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Altro prezzo pregiato dell’Eintracht e possibile suggestione per l’estate potrebbe essere Jesper Lindstrom, trequartista classe 2000 acquistato dal Brondby nel 2021 per 7 milioni di euro ed uno degli elementi fondamentali della rosa tedesca. Oltre a poter giocare come trequartista e come centrale di centrocampo, il danese può essere impiegato anche come esterno di sinistra e potrebbe essere un’ottima alternativa a Kvaratskhelia.

Diversamente da Ndicka e Kamada, però, Lindstrom ha un contratto in scadenza solo nel 2026 ed il suo valore di mercato si aggira attorno ai 28 milioni di euro secondo Transfermarkt, con l’Eintracht che potrebbe chiedere qualcosa in più per lasciarlo andare.