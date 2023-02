Quanto guadagnano i calciatori dell’Eintracht Francoforte: il monte ingaggi del club

Ecco quanto guadagnano i componenti della squadra che affronterà il Napoli all’andata degli ottavi di Champions League.

Mancano poche ore, l’ansia ormai si fa sentire. I tifosi azzurri attendono il ritorno in campo del loro Napoli questa volta in Champions League, un palcoscenico che per gli azzurri è sempre stato ostico nelle scorse edizioni.

Spalletti ha più volte detto che la sua squadra è pronta per qualunque avversario, mentre il suo collega Oliver Glasner ha caricato i suoi asserendo di aver studiato affondo i partenopei e di conoscere sia i loro punti di forza che di debolezza. Dal canto suo anche l’Eintracht Francoforte è giunto ad un bivio della sua storia recente: dopo la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione vuole diventare grande anche in Champions e per farlo dovrà per forza di cose misurarsi con il Napoli.

Eintracht-Napoli: i punti di forza dei tedeschi

Lo stile di gioco dei tedeschi, dimostrato ottimamente nelle ultime uscite in Bundesliga, rispecchia le idee di Glasner: pressing alto, predisposizione a giocare sulle fasce, sfruttamento delle qualità atletiche di Kolo Muani (alla pari di Kvaratskhelia ha raggiunto la doppia cifra di reti e assist in questa stagione). Sarebbero questi i punti di forza che hanno reso il Francoforte una squadra molto complicata da affrontare. C’è da dire che per quanto riguarda l’intensità e l’agonismo lo stile di gioco assomiglia molto a quello del Napoli di Luciano Spalletti.

Il modulo di gioco usato è il 3-4-2-1, ma all’occorrenza il tecnico ha scelto anche uno schieramento difensivo a quattro, con Ndicka, difensore molto interessante e già adocchiato da Giuntoli, che per la partita di Champions dovrebbe aiutare il 39enne Hasebe ad aggredire Victor Osimhen: il difensore dovrà sforzarsi al cento per cento per limitare le movenze del nigeriano, ma ha dalla sua una fisicità imporante. In avanti si distinguono sia un ritrovato Mario Gotze, che con Glasner sta toccando buoni livelli, che Lindstrom il cui destro potrebbe essere una mina vagante per la retroguardia azzurra.

Detto questo possiamo dire che l’Eintracht è una squadra europea, con un monte ingaggi che rispecchia i grandi club. Ecco quanto guadagnano i calciatori presenti in rosa.

Eintracht, il monte ingaggi della squadra

Valutare le entrate della società tedesca sono importanti per capire al cento per cento che ormai si tratta di una realtà strutturata e internazionale. Dunque, la proprietà non disdegna di premiare i propri calciatori migliori. Come si legge su 888sport.it, l’Eintracht nonostante non sia propriamente una big viaggia su cifre importanti. Trapp, Gotze, Kamada, Borrè, Sow e Alario superano il tetto dei due milioni di euro annui.

Mentre Max, Lindstrom e Kolo Muani guadagnano cifre leggermente superiori rispetto ai loro colleghi prima menzionati. Insomma, numeri importanti che tuttavia non soddisfano tutti: infatti tra i titolari che guadagnano meno del milione di euro ci sono Ndicka, Tuta, Kamada e Jakic, tutti giocatori che hanno un contratto in scadenza e che potrebbero lasciare la Germania.