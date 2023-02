Francesco Totti, notizia clamorosa: gioia per i tifosi giallorossi

C’è un aggiornamento che farà piacere a tutti i tifosi della Roma e non solo, riguarda Francesco Totti e…

Francesco Totti, a diversi anni ormai dal suo ritiro dal calcio giocato, ne ha trovate di cose da fare. Oltre ad essere l’ambasciatore dei supporters della Roma in tutto il mondo lui continua anche ad essere uno dei volti principali del pallone di casa nostra.

A fine 2022 proprio a Francesco Totti hanno pensato per i Globe Soccer Awards che hanno avuto luogo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Ma nel frattempo lo abbiamo anche visto come protagonista in diversi spot pubblicitari, eventi anche a fini benefici e molto altro.

Per esempio di Francesco Totti si è molto parlato e si continua a parlare nell’ambito della cronaca rosa. La rottura avvenuta con Ilary Blasi dopo diciassette anni di matrimonio ed altri tre di fidanzamento ha avuto del clamoroso.

Nessuno mai si sarebbe aspettato un epilogo del genere, con i due vip che, dopo un lungo amore reciproco e tre figli, sono finiti con il non parlarsi più se non per tramite dei rispettivi avvocati e rappresentanti legali. Ora ognuno ha ricominciato un nuovo percorso di vita con al proprio fianco dei partner diversi.

Francesco Totti, la fiction sulla sua carriera è uno spettacolo in piena regola

In passato c’era stata una docu-fiction sugli ultimi anni di carriera vissuti dall’ex capitano della Roma, per la regia di Alex Infascelli. Era “Mi chiamo Francesco Totti”, prodotto in esclusiva per Netflix ed uscito ad ottobre 2020. Ed un ampio spazio venne dato anche al rapporto conflittuale avuto dal numero dieci giallorosso con Luciano Spalletti.

L’attuale allenatore del Napoli era allora sulla panchina della Roma e questa sua gestione complicata di Totti nello spogliatoio lo portò a coniare la famosa frase “Uomini forti, destini forti…”. Adesso però si replica.

Infatti si parla proprio di Totti in “Ossi di Seppia”, nella puntata numero venti della serie di approfondimenti in onda su RaiPlay. Siamo giunti alla terza stagione e nella ventesima puntata si parla dell’addio al calcio giocato “dell’Ottavo Re di Roma”. Che ha rappresentato un momento importante anche al di là del calcio.

E questo perché Totti e le emozioni che ha saputo suscitare in 25 anni di carriera sono perfettamente annoverabili in quello che potremmo definire un fenomeno di costume. Sarà l’ex speaker dello stadio Olimpico, Carlo Zampa – una voce iconica apprezzata per larghi tratti anche dai tifosi avversari della Roma – a raccontare cosa avvenne quel giorno, il 28 maggio 2017.

Per Totti è un ritorno in tv proprio come avvenne in occasione della docu-fiction del 2020. E per i fan suoi, della Roma ed anche di altre squadre sarà l’occasione per potere rivivere ancora certe emozioni forti.