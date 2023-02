Napoli, per il dopo Osimhen il top player di una diretta avversaria

By

Per il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli spunta il sostituto di Victor Osimhen in una squadra avversaria.

E’ tutto pronto la gara di andata dell’ottavo di finale di Champions League tra il Napoli di Luciano Spalletti e l’Eintracht di Francoforte. Gli azzurri, dopo aver battuto venerdì scorso il Sassuolo di Alessio Dionisi con le reti realizzate da Kvaratskhelia e Victor Osimhen, sfideranno il club tedesco per accedere per la prima volta nella loro storia alla massima competizione europea per club.

Il Napoli è sicuramente favorito per il passaggio del turno, anche se lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito in conferenza stampa la forza dell’Eintracht di Francoforte: “Stanno facendo un bel campionato. Glasner ha parlato bene, visto che ha detto che ha il 50% di possibilità di passare il turno”.

Luciano Spalletti si è poi soffermato anche su Osimhen e Kvaratskhelia: “Hanno l’estro, la fantasia per mandare segnali al calcio mondiale, però, poi sono stati bravi De Laurentiis e Giuntoli a sceglierli”. Il Napoli, infatti, è stato bravissimo a pescare questi due calciatori prima delle big europee. Un’operazione del genere il club partenopeo potrebbe ripeterla proprio per sostituire il centravanti nigeriano.

Il Napoli per dopo Osimhen sta seguendo Kolo Muani dell’Eintracht di Francoforte

Come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il sostituto di Victor Osimhen potrebbe arrivare proprio dall’Eintracht di Francoforte. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, di fatto, hanno messo Kolo Muani sotto la loro lente d’ingrandimento. Il centravanti francese, il quale ha sfiorato il gol che avrebbe regalato alla Francia il secondo Mondiale consecutivo, è di fatto tra i calciatori che potrebbero guidare l’attacco partenopeo a partire dall’anno prossimo.

Oltre a Kolo Muani, il Napoli sta seguendo anche Rasmus Hojlund dell’Atalanta come possibile sostituto di Victor Osimhen, sul quale si sta attuando una vera e propria asta di calciomercato. Sul nigeriano, di fatto, ci sono già alcune squadre, soprattutto di Premier League, che sono disposte a spendere oltre 100 milioni di euro per strapparlo ad Aurelio De Laurentiis.

Proprio il patron partenopeo, prima della conferenza stampa della vigilia di Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato un po’ tutti .

Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli è stato sempre competitivo, ma anche il più onesto”

Aurelio De Laurentiis, infatti, ha parlato così ai giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio dell’Eintracht di Francoforte: “Giochiamo in Champions da tempo. Mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per un Napoli che non è stato il più forte, ma è stato sempre competitivo. E, soprattutto, il più onesto”.