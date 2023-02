“Annullamento della penalizzazione”: Juventus, così torna tutto in discussione

Potrebbero esserci novità molto importanti in casa Juventus: l’annuncio arriva in diretta da un ospite di TVPlay.

Per i bianconeri ci sarebbero notizie alquanto confortanti: tutto potrebbe cambiare a breve rimettendo tutto in discussione.

La Juventus è reduce dalla vittoria molto importante ottenuta sul campo dello Spezia: ai bianconeri sono bastati i gol di Kean e Di Maria per stendere i liguri e rialzare le testa dopo il pareggio deludente in Europa League. Giovedì si giocherà il match di ritorno contro il Nantes in Francia: per passare il turno sarà necessaria una vittoria.

Nel frattempo, giungono voci interessanti per la società: durante una diretta sul canale Twitch di TVPlay, infatti, si è parlato del possibile annullamento della penalizzazione di 15 punti in classifica.

Juventus, così cambia tutto: i tifosi sperano

Ad oggi, la Juventus occupa il settimo posto in classifica in Serie A con 32 punti. La distanza dal quarto posto è alquanto ampia (12 lunghezze), ma la formazione di Allegri sta spingendo sull’acceleratore per cercare di raccogliere il maggior numero di punti possibili per poi scoprire quella che sarà la scelta sulla penalizzazione di 15 punti. Senza questa sanzione, i bianconeri sarebbero alla pari dell’Inter al secondo posto.

Di questo argomento ha parlato il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin durante una diretta con il canale Twtich di TVPlay. Secondo lui è molto difficile prevedere cosa succederà, ma ha aggiunto che la Juve potrebbe recuperare i 15 punti sottratti nell’ambito del processo sulle plusvalenze fittizie.

“Sembra si vada verso un annullamento della penalizzazione e poi vedremo gli altri processi. Però io giornalista devo portare notizie, io stavolta porto voci. La sensazione è che nel processo plusvalenze la Juventus possa recuperare questi 15 punti, poi però ci saranno gli altri processi dove non sappiamo come andrà”: così il giornalista ha spiegato la situazione attuale. Ad oggi, dunque, non c’è certezza, ma solamente una sensazione. Inoltre, c’è ancora da capire cosa accadrà nell’ambito del processo sulla manovra stipendi, dove i rischi per la Juve, però, sarebbero più legati al penale.

L’AD della Lega Serie A De Siervo alimenta le speranze

Ad alimentare le speranze dei tifosi juventini sono state le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. Il dirigente, pochi giorni fa, ha parlato così dei 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juve: “Il mio disappunto è per il fatto che si sia voluti intervenire in costanza di campionato: questo può essere un elemento di alterazione”. La sua argomentazione, dunque, riguarda la possibilità che questa sanzione possa aver alterato il campionato in corso.

Inoltre, ha aggiunto: “L’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano”. Queste dichiarazioni, pronunciate prima dell’intervento di Biasin, hanno aperto grandi spiragli per la rimozione della penalizzazione. Nelle prossime settimane, dunque, potrebbero esserci altri cambiamenti all’interno della classifica di Serie A.