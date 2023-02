Juventus, vergogna infinita per alcuni tifosi: gesto inammissibile, scatta la denuncia

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo le tante critiche ricevute per il pareggio interno in Europa League contro il Nantes, si è rialzata a La Spezia. Un gesto riprovevole di alcuni tifosi, però, ha fatto molto discutere.

La vittoria dei bianconeri, infatti, è stata macchiata da un episodio che rischia di diventare più grande del previsto. Secondo le indiscrezioni, il gesto inammissibile sarebbe stato denunciato alle autorità.

Sul campo la Vecchia Signora ha regolato lo Spezia con una rete per frazione, portandosi dopo lungo tempo nelle zone più nobili della classifica. Con i tre punti ottenuti in Liguria, infatti, la Juventus si affaccia al settimo posto che, al netto del posto assegnato attraverso la Coppa Italia, potrebbe diventare utile per una qualificazione in Conference League.

Kean e Di Maria lanciano la Juve: adesso testa al Nantes

Nella serata europea dell’Allianz Stadium, alla Juventus di Massimiliano Allegri è mancato sul guizzo per dare un colpo improntate all’inerzia della gara. Il pareggio dei francesi, inoltre, ha complicato la vita dei bianconeri che, adesso, dovranno giocarsi l’accesso agli ottavi di finale sul campo del Nantes. Dopo la mezza debacle europea il tecnico della Vecchia Signora chiedeva una reazione e la squadra allo Stadio Picco contro lo Spezia ha dato dimostrazione di esserci.

I padroni di casa venivano forse dal loro peggior momento stagionale. La proprietà, infatti, aveva optato in settimana per il cambio di guida tecnica ma fino al match contro la Juve nessun nuovo tecnico si era insediato. È toccato, dunque, a Lorieri e Spalla dirigere gli aquilotti. Lo Spezia, in piena corsa salvezza, ha venduto cara la pelle ma è capitolato sotto i colpi di Moise Kean e Angel Di Maria, autori dei due gol del match.

Gesto da denuncia: vergogna per alcuni tifosi della Juventus

Le Juventus di Allegri ha, dunque, portato a casa i tre punti ma la vittoria rischia di essere macchiata da un gesto inammissibile. Proprio durante la partita dell’Alberto Picco si sarebbe verificato un episodio che ha coinvolto i tifosi ospiti.

Secondo quanto riportato da ANSA due dipendenti dello Spezia Calcio sarebbero pronti a sporgere denuncia verso ignoti per essere stati colpiti da getti d’urina durante il match tra Spezia e Juventus. I due collaboratori sarebbero un uomo e una donna che, nel corso della gara, si sarebbero trovati all’interno del settore occupato dai tifosi juventini dove sarebbero stati ,appunto, colpiti dal getto d’urina riconducibile ad un uomo scorto in alto. Ecco il comunicato apparso su ANSA: “L’episodio è stato confermato dallo stesso club. Le forze dell’ordine verificheranno l’accaduto attraverso le immagini ad alta definizione del circuito di videosorveglianza interno allo stadio“.

Si proseguirà, quindi, per vie legali per riuscire a risalire ai responsabili del vergognoso episodio.