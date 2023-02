“Kvaratskhelia guadagna…”: Cassano shock, il confronto con lo stipendio di Leao

In diretta su Twitch, Antonio Cassano ha fatto il confronto tra l’ingaggio di Kvaratskhelia e quello di Leao: le sue parole sono forti.

Kvicha Kvaratskhelia, assieme a Osimhen, è il protagonista assoluto della super stagione del Napoli. L’esterno d’attacco georgiano si è rivelato un colpo di mercato superbo di Giuntoli e ad ogni giornata continua a stupire con grandi giocate e gol.

Il talento azzurro ha conquistato consensi in Italia ed in Europa e molti sono concordi sul fatto che sia destinato a lasciare il Napoli in futuro per volare verso club di fama mondiale. Gli azzurri, però, non hanno intenzione di lasciarsi scappare Kvaratskhelia tanto facilmente e stanno lavorando per il rinnovo del contratto dove ci sarà un aumento dell’ingaggio.

Su Kvaratskhelia si è espresso recentemente Antonio Cassano in diretta su Twitch, dove l’ex attaccante ha voluto fare un paragone con Rafael Leao proprio relativo ai due ingaggi, lasciando tutti di stucco per le sue parole.

Cassano non ha dubbi: ecco chi sceglie tra Kvaratskhelia e Leao

Nella prima parte di stagione sono stati messi spesso a confronto Kvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao. I due giocatori sono considerati i due esterni d’attacco più forti della Serie A ed in molti si sono domandati chi sia il più forte tra di loro. I pareri sono stati spesso discordanti e c’era chi preferiva il giocatore georgiano al portoghese e viceversa, ma negli ultimi mesi il primo è riuscito a raccogliere maggiori consensi. Complice anche il momento di difficoltà del Milan, Leao non è più riuscito ad incidere ed ultimamente è pure finito in panchina, mentre Kvaratskhelia sta continuando a trascinare il Napoli.

L’esterno d’attacco portoghese è stato molto criticato per le sue ultime prove ed anche Antonio Cassano su Twitch alla Bobo TV ha fatto capire di preferire l’esterno d’attacco georgiano. L’ex attaccante della Roma ha voluto sottolineare come quello che ha fatto Leao in un anno, Kvaratskhelia lo ha fatto in sei mesi, dimostrandosi quindi superiore al giocatore del Milan. Per Cassano, Leao è un giocatore molto limitato, capace di giocare solo sulla fascia e questo è uno dei motivi per i quali non potrà mai fare il salto di qualità che ci si aspetta.

L’ex attaccante non è mai stato tenero nei confronti di Leao e ha sempre affermato come per lui il portoghese non sia affatto un campione. Cassano si è poi soffermato sulla questione contrattuale di Leao, mettendo a confronto l’ingaggio che chiede per rinnovare con quello che guadagna Kvaratskhelia ed anche in questo caso la critica è stata forte.

Cassano e l’ingaggio di Kvaratskhelia: parole dure dell’ex attaccante

Il Napoli vuole respingere l’assalto delle big europee per Kvaratskhelia e sta lavorando al rinnovo del suo contratto dove ci sarà anche un aumento dell’ingaggio. Alla Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato proprio dell’ingaggio dell’esterno d’attacco georgiano, mettendolo a paragone con la situazione contrattuale di Rafael Leao, usando parole molto dure per criticare il comportamento che sta avendo il giocatore portoghese.

Cassano ha dichiarato come Kvaratskhelia guadagni solo 1,2 milioni di euro e non sta facendo alcuna pressione per avere un ingaggio più alto, mentre Leao continua a chiedere almeno 10 milioni di euro al Milan, disposto ad arrivare a 7 milioni. Per l’ex attaccante, l’esterno d’attacco portoghese non vale tutti quei soldi e non deve neanche chiederli, poiché non è come Mbappé o Haaland che possono permettersi certe richieste.

Una critica, l’ennesima, abbastanza dura da parte di Cassano che continua così la sua “crociata” contro l’esterno d’attacco rossonero.