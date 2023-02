Ancelotti, episodio shock: l’intera squadra è ‘sconvolta’

Carlo Ancelotti, episodio shock per lui ed il suo Real Madrid: l’intera squadra è sconvolta, ecco che cosa è successo.

L’ex allenatore del Napoli è stato sfortunato protagonista di un episodio scioccante avvenuto a poche ore dalla supersfida di Champions contro il Liverpool: anche la squadra è sotto shock, ecco che cosa è successo.

Una delle migliori sfide degli ottavi di Champions League è senza dubbio il replay dell’ultima finale tra Real Madrid e Liverpool. I due colossi storici del calcio europeo hanno dato vita negli ultimi anni ad una serie di sfide memorabili tra cui anche due finali di Coppa Campioni. In entrambe le gare ad avere la meglio sono stati i Blancos, i quali negli ultimi 7 incontri hanno vinto 6 volte e pareggiato una contro i Reds: l’ultima di queste vittorie è stata nella gara d’andata giocatasi ad Anfield.

Liverpool-Real: dominio Merengues nonostante quel fattaccio avvenuto poche ore prima del match

La prima delle due potenziali rivincite tra Real Madrid e Liverpool è stata un quasi monologo dei Blancos, ‘interrotto’ solo ed esclusivamente dall’inizio veemente della formazione allenata da Jurgen Klopp, in grado di portarsi addirittura avanti per 2-0 grazie ai gol realizzati da Darwin Nunez e Mohamed Salah. Le Merengues non si sono solo limitati a reagire, ma hanno decisamente cambiato passo imponendosi con un sonoro 2-5.

Le doppiette di Benzema e Vinicius ed il gol di Militao hanno permesso al Real di approcciarsi alla sfida di ritorno che si giocherà al Santiago Bernabeu con decisamente molta più tranquillità, frutto di un consistente vantaggio di 3 reti e della possibilità di giocare tra le mura amiche. Per i Blancos si prospetta quindi un altro quarto di finale e per Carlo Ancelotti l’ennesimo risultato di prestigio nella sua carriera.

Il tecnico italiano, già vincitore per due volte di questa competizione alla guida del Real Madrid, punta ovviamente a riconfermarsi campione d’Europa e a mettere in bacheca un altro trofeo, per lui la strada non sarà ovviamente semplice ma questo 2-5 in uno stadio difficile come Anfield fa ben sperare l’ex Milan e Napoli. La vittoria da parte del suo Real assume inoltre ulteriore prestagio dopo che a poche ore dal match si è verificato un fatto a dir scioccante.

Liverpool-Real: ecco cosa è successo la sera della vigilia della sfida

Per battere una squadra come il Real, anche se sei il Liverpool, serve una prestazione memorabile. Questo lo sa bene Klopp che nella conferenza di vigilia aveva dichiarato come sarebbero servite due partite “super” ai suoi, ma il tecnico tedesco non è di certo l’unico ad esserne consapevole: anche i tifosi dei Reds ne hanno coscienza e nella notte prima del match hanno provato a ‘disturbare’ Ancelotti ed i suoi.

Intorno alle 2 un gruppo di supporter del Liverpool si è appostato sotto l’Innside Liverpool Hotel, location dove era presente il Real Madrid, e hanno dato vita ad uno spettacolo pirotecnico per infastidire il sonno dei Blancos. Una scena simile era toccata anche al Barcellona prima della famosa rimonta poi subita ad Anfield nella semifinale di Champions del 2019, con il Real però il risultato non è decisamente stato lo stesso e nella sfida di ritorno al Liverpool servirà ben altro per passare il turno.