“Napoli su un giovane brasiliano molto forte”: l’annuncio di Auriemma infiamma i tifosi

Il Napoli continua a stupire e divertire in campo ma il lavoro della dirigenza europea procede anche se la finestra di mercato si è appena chiusa. Il direttore sportivo starebbe provando a chiudere un grande colpo.

Ad annunciarlo è stato Raffaele Auriemma, noto giornalista molto vicino alle vicende del Napoli. Il ds Giuntoli avrebbe pensato, dunque, di anticipare la concorrenza e fiondarsi sin da subito sul talento tanto apprezzato.

Intanto il Napoli di Spalletti continua a viaggiare a vele spiegate e, nonostante il forcing dell’ultimo periodo. non si è mai fermato. Dopo la vittoria del Mapei Stadium in campionato, gli azzurri hanno trionfato anche in Germania nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il Napoli osserva e valuta: club forte su tanti nomi

La stagione ad altissimi livelli sta permettendo al club di Aurelio De Laurentiis di mettere i suoi gioielli in vetrina. Sono tantissime, infatti, le big d’Europa che hanno già provato i primi approcci per Osimhen e Kvaratskhelia ma anche Kim, Lobotka e tanti altri. Per questo il direttore sportivo continua a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato nel caso uno dei top player azzurri venisse ceduto. Il nome al momento più in voga per l’attacco del Napoli è quello del francese Armand Laurienté.

Laurienté ha appena sfidato la squadra di Spalletti in campionato e anche nell’ultimo match è stato uno dei migliori della sua squadra. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi e non sarebbe da escludere se, dopo l’affare Raspadori dell’ultima estate, anche qualcun altro ripetesse il tragitto.

L’annuncio scalda i tifosi: Auriemma tira fuori un nome nuovo

Le mire per l’attacco azzurro del futuro non si fermano al solo Laurienté. Oltre al noto interesse per Rasmus Hojlund dell’Atalanta, c’è un nome nuovo che è stato accostato al Napoli. Ad annunciarlo è stato Raffaele Auriemma durante la trasmissione Si Gonfia la rete, in oda su Radio CRC. Si tratta di Vitor Roque, attaccante dell’Atletico Paranaense.

Il giovane brasiliano si è messo in mostra nel Campionato Sudamericano Under-20 giocato di recente in Colombia e dove ha trionfato con il suo Brasile da capocannoniere del torneo. Auriemma lo ha presentato così ai tifosi del Napoli: “Il Napoli ha messo le mani su un giovane brasiliano molto forte. Si chiama Vitor Hugo Roque Ferreira. È un classe 2005 e gioca nell’Atletico Paranaense come attaccante“.

Auriemma dà il calciatore brasiliano molto vicino al Napoli e, se le voci dovessero essere verificate, potrebbe assicurare ai partenopei uno dei giovani talenti più ambiti nel panorama europeo.