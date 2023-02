Napoli, Kvaratskhelia (quasi) eguaglia Messi: spunta un dato che fa sognare i tifosi

Kvaratskhelia è stato protagonista nella vittoria del Napoli in Champions League: spunta un dato che lo accosta a Messi.

Il georgiano ha prima sbagliato un rigore e poi servito un assist a Di Lorenzo: ecco qual è la somiglianza con l’attaccante del PSG.

Il Napoli continua a sognare. Gli azzurri hanno vinto per 0-2 in casa dell’Eintracht Frankfurt grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo mettendo così una seria ipoteca sul passaggio del turno. Spalletti si è detto soddisfatto a fine partita, ma ha ricordato come manchino ancora 90 minuti da giocare al Maradona per conquistare i quarti di finale. Protagonista della serata è stato Kvaratskhelia che, dopo questo match, ha quasi raggiunto Messi in una classifica ben specifica.

Napoli, Kvaratskhelia punta Messi: il dato infiamma i tifosi

Kvaratskhelia è senza ombra di dubbio uno degli uomini copertina di questo Napoli. Arrivato in estate per sostituire Insigne, ha offerto sin da subito un rendimento che ha superato ogni aspettativa. Oltre ai gol e agli assist, i tifosi si sono innamorati di lui per le sue giocate da fuoriclasse assoluto. Il duo che forma con Osimhen è uno dei più prolifici d’Europa e permette alla piazza di sognare in grande.

Contro l’Eintracht ha disputato una partita dai due volti: ha prima sbagliato un rigore, ma si è fatto “perdonare” servendo un ottimo assist per il raddoppio di Di Lorenzo. Proprio grazie a questo passaggio vincente si è avvicinato a Lionel Messi in una particolare classifica: entrambi hanno mandato in gol un compagno per quattro volte in questa Champions League.

Secondo i dati riportati da Matchday, il georgiano e l’argentino hanno disputato lo stesso numero di partite (sei), ma l’attaccante del PSG è rimasto in campo per più minuti (525 contro 454). La differenza fra i due è nei gol segnati: 4 per il campione del mondo, 2 per l’azzurro. Queste statistiche testimoniano come Kvara si sia imposto sin da subito in Europa e, ovviamente, fanno sognare i tifosi del Napoli.

La prima Champions di Kvara: dall’esordio con il Liverpool alla notte di Francoforte

Kvaratskhelia sta disputando la sua prima Champions League e, fin qui, i numeri testimoniano la grandezza del suo impatto sul Napoli. All’esordio contro il Liverpool, nella notte trionfale del 4-1 inflitto ai Reds, ha servito un assist a Simeone per il momentaneo 3-0 dopo una giocata strepitosa sul fondo. Il primo gol, invece, è arrivato ad Amsterdam nell’1-6 rifilato all’Ajax; in quell’occasione ha anche mandato in gol Di Lorenzo. Con gli olandesi si è ripetuto anche al ritorno: rigore vincente e assist a Raspadori.

Il quarto assist è arrivato a Francoforte: un tocco di tacco che ha mandato in rete Di Lorenzo. Sono numeri impressionanti trattandosi di un esordiente nella competizione di soli 22 anni. Il numero 77 può ancora crescere e i tifosi del Napoli sperano che quel “quasi” nel paragone puramente numerico con Messi possa sparire o addirittura trasformarsi in un “meglio”.